Aizsaulē devies roka leģendu "ZZ Top" bundzinieks Frenks Bērds
77 gadu vecumā miris ilggadējais rokgrupas “ZZ Top” bundzinieks Frenks Bērds. Par spīti savam uzvārdam, kas tulkojumā nozīmē “bārda”, viņš kļuva pazīstams ar iesauku “Cilvēks bez bārdas” (The Man With No Beard), jo bija vienīgais grupas klasiskā trio pārstāvis, kura seju nerotāja milzu bārda.
Grupa paziņojusi, ka Bērds nomira 17. augustā savā rančo Teksasas štata Ričmondā savas ģimenes lokā. Nāves iemesls netika atklāts, taču minēts, ka viņš miris paliatīvajā aprūpē. Grupa paziņojusi, ka Bērda nāves dēļ spiesta atcelt šonedēļ paredzētos koncertus.
“Šodien Elvuds un es zaudējām lielisku draugu un sadarbības partneri, bet pasaule zaudēja vienu no dabiski novatoriskākajiem bundziniekiem un lielisku, patiesu Teksasas dēlu,” pavēstīja "ZZ Top" līderis Billijs Gibonss. “Viņa raksturīgais ritms bija ļoti svarīgs, lai ZZ vienmēr būtu topā. Grupa, kurā viņš bija sešas desmitgades, turpinās darboties tālāk, kā viņš pats to būtu vēlējies.”
Ar tādiem hitiem kā “Gimme All Your Lovin’”, “Sleeping Bag” un “Viva Las Vegas” slavenā “ZZ Top” tapa tālajā 1969. gadā un izdevusi 15 studijas albumus, no kuriem pēdējais “La Futura” dienas gaismu ieraudzīja 2012. gadā 41 gadu pēc debijas albuma “ZZ Top's First Album” izdošanas. Grupas kontā ir arī četri koncertalbumi. 2004. gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē, un joprojām turpina koncertēt.
Pēc Bērda aiziešanas vokālists un ģitārists Billijs Gibonss ir palicis vienīgais dzīvais klasiskā trio pārstāvis. Grupā vairāk nekā pusgadsimtu spēlējušais basģitārists un vokālists Dastijs Hills nomira 2021. gada 28. jūlijā 72 gadu vecumā, viņu nomainīja Elvuds Frensiss.