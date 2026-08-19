Kanje Vests oktobrī uzstāsies Krievijā - par diviem koncertiem varētu saņemt ievērojamu summu
Amerikāņu reperis Kanje Vests oktobrī plāno sniegt divus koncertus Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā.
Kā vēsta izdevums “Kyiv Post”, gaidāmie koncerti kļūs par vienu no skaļākajām kāda ASV izklaides industrijas pārstāvja uzstāšanās reizēm Krievijā kopš tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Koncerti paredzēti “Gazprom Arena”, kurā ir aptuveni 70 000 skatītāju vietu. Biļešu cenas svārstījušās no 9000 līdz pat 160 000 rubļu jeb aptuveni no 106 līdz 1880 ASV dolāriem.
Interese par Vesta uzstāšanos bijusi milzīga – biļetes esot izpirktas dažu stundu laikā. Arī ceļojumu industrijā pēc koncerta izziņošanas novērots straujš pieprasījuma kāpums. Kāda vietējā ceļojumu aģentūra Krievijas medijiem norādījusi, ka vilcienu biļešu rezervāciju meklējumu skaits uz Sanktpēterburgu pieaudzis 41 reizi, savukārt viesnīcu meklējumu skaits – 16 reizes.
Krievijas mūzikas producents Josifs Prigožins lēsis, ka par abiem koncertiem Vestam varētu tikt samaksāti vairāk nekā 20 miljoni ASV dolāru jeb aptuveni 10 miljoni par katru uzstāšanos. Tā gan ir producenta aplēse, nevis oficiāli apstiprināta summa.
Prigožins arī paudis pārliecību, ka Vesta koncerti Sanktpēterburgā varētu piesaistīt desmitiem tūkstošu ārvalstu tūristu un dot būtisku pienesumu Krievijas tūrisma nozarei.
Vestam šī nebūs pirmā vizīte Krievijā pēdējos gados. 2024. gadā mūziķis uz vienu dienu ieradās Maskavā, taču toreiz koncertu nesniedza.
Kanje Vests ir viens no pasaulē pazīstamākajiem reperiem un producentiem, kurš karjeras laikā darbojies arī modes un uzņēmējdarbības jomā.
Vienlaikus pēdējos gados viņš vairākkārt nonācis skaļu skandālu centrā saistībā ar antisemītiskiem izteikumiem un citiem pretrunīgi vērtētiem publiskiem paziņojumiem, par daļu no kuriem vēlāk atvainojies.