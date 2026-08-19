Kaija Gerbere stāsta, ka mamma Sindija Krauforde bērnībā viņai sarīkoja ļauno garu izdzīšanas rituālu
Modele un aktrise Kaija Gerbere apgalvo, ka viņas mamma, populārā supermodele Sindija Krauforde, bērnībā noorganizējusi eksorcisma rituālu, lai no meitas izdzītu ļaunos garus.
24 gadus vecā modele un aktrise pašlaik filmējas Raiena Mērfija veidotajā seriālā pēc Breta Īstona Elisa romāna “The Shards” motīviem. Viņa atklājusi, ka lielu daļu dzīves jutusi, it kā viņu kaut kas vajātu.
Viesojoties podkāstā “Mitch Churi Chat Show” Gerbere atcerējās savu pirmo sadarbību ar Mērfiju seriālā “American Horror Story: Double Feature”. Kaija pastāstīja, ka mamma Sindija Krauforde viņu uz filmēšanas laukumu esot nosūtījusi ar svētīto ūdeni aizsardzībai, un atklāja: “Bērnībā man teica, ka esmu apsēsta.” Gerbere piebilda, ka šis atklājums viņu īpaši nesatrauca: “Man tiešām šķiet, ka es diezgan brīvi un mierīgi piesaistu būtnes no citas dimensijas.”
Sindija Krauforde ar meitu Kaiju Gerberi laiku lokos
Kad modelei jautāja, vai viņa kādreiz ir piedalījusies eksorcisma (garu izdzīšanas) rituālā, Gerbere atbildēja apstiprinoši. Viņa arī pastāstīja, ka rituālā izmantots neparasts instruments: “Vai zināt, kā viņi veica eksorcismu? Viņi spēlēja didžeridū pār visu manu ķermeni – tā viņi to izdarīja.” Turpinājumā Kraufordes meita piebilda: “Tas patiešām notika. Es nekad par to neesmu runājusi, bet tas tiešām notika.”
Didžeridū ir Austrālijas aborigēnu nacionālais pūšaminstruments, ko izgatavo no termītu izēsta koka stumbra. Tas parasti ir 1 līdz 3 metrus garš un rada zemu, vibrējošu skanējumu.
Gerbere seriālā “The Shards” filmējas kopā ar jauno aktieri Homēru Gīru – Sindijas Kraufordes bijušā vīra Ričarda Gīra dēlu. Atceroties pirmo tikšanos, Homērs žurnāla “Vogue” jaunākajā intervijā atklāja: “Pēc tam, kad bijām pazīstami tikai divdesmit minūtes, es teicu: ‘Varbūt mums jāatzīst fakts, ka mūsu vecāki bija precējušies?’ Viņa atbildēja: ‘Jā. Labi.’ Ar to arī viss beidzās.”
Kaija Gerbere un Homērs Gīrs seriāla “The Shards” pirmizrādes vakarā
“The Shards” ir aizraujoša drāma, kuras darbība norisinās 1980. gadu Losandželosā. Tās centrā ir privātskolas jaunieši, kuru greznā un privilēģiju piepildītā pasaule sāk brukt pēc jauna skolēna ierašanās un brīdī, kad pilsētā parādās sērijveida slepkava, kas medī pusaudžus. Šī ir Homēra otrā nozīmīgā loma televīzijā pēc Dilana Rīda atveidojuma seriāla “Euphoria” trešajā un noslēdzošajā sezonā. Savukārt Gerberei šī ir trešā sadarbība ar Mērfiju. Viņa iepriekš filmējusies seriāla “American Horror Story” 10. sezonā, kā arī 2021. gadā tapušajā atvasinātajā seriālā “American Horror Stories”.
Sindijas Kraufordes meita Kaija Gerbere - viena no pieprasītākajām jaunajām modelēm
Iepriekš Gerbere runājusi arī par savu “nepo bērna” statusu – proti, par priekšrocībām, ko viņai devusi piedzimšana slavenu vecāku ģimenē. 2023. gadā intervijā žurnālam “Elle” viņa sacīja: “Es nenoliedzu priekšrocības, kas man ir. Pat tikai tas, ka man ir cilvēks, pie kura varu vērsties pēc informācijas un laba padoma, vien jau ir liela veiksme, par ko es jūtos ļoti pateicīga.”
Viņa piebilda: “Mamma vienmēr jokoja: ‘Ja es varētu piezvanīt un sarunāt “Chanel” kampaņu, tā būtu domāta man, nevis tev.’ Taču, pateicoties mammai, esmu iepazinusi arī daudz brīnišķīgu cilvēku, ar kuriem tagad man ir iespēja pašai strādāt.”