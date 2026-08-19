VIDEO: Aizbrauca pakaļ pasažierim, bet atgriezās ar 94 kilogramiem marihuānas
Kāds Ņujorkas šoferis devās vairāk nekā 600 kilometru tālā braucienā, domājot, ka viņam jānogādā pasažieris uz Ņujorku. Tā vietā viņa automašīnā tika iekrautas kastes ar marihuānu, bet pats klients nemaz neiekāpa. Vēlāk šoferis tika notiesāts.
2025. gada 22. janvārī 31 gadu vecais Vendzjans Džu no Kvīnsas agrā rītā sēdās savā auto un devās uz Ņujorkas štata ziemeļiem. Viņš bija saņēmis pasūtījumu aizvest klientu atpakaļ uz Ņujorku. Par aptuveni 640 kilometru garo braucienu viņam bija solīti ap 800 eiro (940 ASV dolāri).
Džu bija imigrants no Ķīnas un kopš 2024. gada strādāja par privāto šoferi. Viņš pārvadāja tūristus un ārvalstu studentus, bet pasūtījumus atrada arī ķīniešu sociālajos tīklos.
Kad viņš pēc aptuveni septiņu stundu brauciena ieradās norunātajā vietā, pasažieris neparādījās. Pēc vairākām stundām pie Džu piebrauca vīrietis ar pikapu un lika viņam sekot līdz kādai mājai. Tur automašīnas aizmugurē tika iekrautas kastes, koferis, somas un plastmasas kaste.
Džu bija pārsteigts, jo bija gaidījis pasažieri, nevis mantu kravu. Viņš vīrietim pat piedāvāja apsēsties priekšējā sēdeklī, taču saņēma atbildi, ka viņš nebrauks.
Džu piezvanīja pasūtītājam un pārjautāja, vai tiešām jāved tikai mantas. Kad klients to apstiprināja, viņš devās atpakaļ uz Ņujorku.
Taču jau pēc dažām minūtēm šoferim radās aizdomas. Viņš piezvanīja draugam, citam Ņujorkas šoferim, un pastāstīja par notikušo. Abi sprieda, ka kastēs varētu būt marihuāna. Džu atzina, ka automašīnā sajutis savādu smaržu, taču nolēma kastes neatvērt.
Tikmēr viņa automašīnu jau bija pamanījuši ASV Robežpatruļas darbinieki. Viņiem aizdomīgs šķita fakts, ka vientuļš Āzijas izcelsmes vīrietis ar Ņujorkā reģistrētu minivenu pārvietojas netālu no Kanādas robežas.
Aptuveni pusstundu pēc tam, kad Džu bija uzsācis ceļu atpakaļ, viņu apturēja robežpatruļa. Pārbaudot automašīnu, likumsargi atrada vairāk nekā 94 kilogramus marihuānas, kas bija sadalīta 211 vakuuma iepakojumos. Automašīnas vērtība un kravas izcelsme kļuva par būtisku izmeklēšanas daļu.
Džu izmeklētājiem nodeva savu telefonu un automašīnas videokameru ierakstus, kuros bija redzams vīrietis, kas kravu iekrauj viņa automašīnā. Viņš arī piedāvāja palīdzēt policijai atrast cilvēku, kurš bija noorganizējis braucienu.
Tomēr prokuratūra uzskatīja, ka Džu bija pietiekami daudz aizdomu, lai saprastu, ka automašīnā atrodas narkotikas. Viņa advokāts savukārt uzsvēra, ka aizdomas pašas par sevi nenozīmē zināšanas par kravas saturu.
Šajā lietā būtiska kļuva tā dēvētā “apzinātās nezināšanas” (willful blindness) doktrīna. Tā paredz, ka cilvēku noteiktos apstākļos var atzīt par vainīgu arī tad, ja viņš apzināti izvairās noskaidrot to, par ko viņam jau ir nopietnas aizdomas.
2026. gada februārī federālā žūrija Džu atzina par vainīgu narkotiku glabāšanā ar nolūku tās izplatīt. Viņš bija pavadījis apcietinājumā vairāk nekā gadu. Pa šo laiku viņa dzīvesbiedrei piedzima viņu meita Selēna. Džu meitas pirmo dzimšanas dienu joprojām sagaidīja cietumā, viņu klātienē līdz tam nebija saticis.
Pēc notiesājošā sprieduma Džu aizstāvība turpināja apstrīdēt lietu, uzsverot, ka viņš nebija tas cilvēks, kurš organizēja narkotiku pārvadāšanu, nebija šķērsojis Kanādas robežu un pats nebija kravas organizētājs.
Stāsts ir īpaši sarežģīts arī tāpēc, ka Džu pats pēc kravas saņemšanas sāka šaubīties par tās saturu, taču tā vietā, lai to nekavējoties nodotu policijai, viņš turpināja braukt uz Ņujorku.