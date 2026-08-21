“Sekss un lielpilsēta” zvaigznei Kimai Ketralai - 70: viņa pierādīja, ka sieviete var būt seksīga jebkurā vecumā
Šodien, 21. augustā, 70. dzimšanas dienu svin ikoniskā “Sekss un lielpilsēta” Samanta – aktrise Kima Ketrela.
“Sveiki, mani sauc Lieliskā!” reiz sacīja Samanta Džounsa – ārkārtīgi neatkarīgā un seksuāli brīvā sabiedrisko attiecību speciāliste, kura seriālā “Sekss un lielpilsēta” ikreiz, parādoties ekrānā, spēja aizēnot pārējās varones. Taču tieši to pašu varētu teikt arī par sievieti, kura Samantu atveidoja, – Kimu Ketrelu.
Šodien atzīmējot savu 70. dzimšanas dienu, Kima, kura saviem 1,7 miljoniem “Instagram” sekotāju sevi raksturo kā “Liverpūlē dzimušu, Kanādā uzaugušu ņujorkieti”, esot laimīgāka nekā jebkad agrāk. Šajā jaunajā dzīves posmā viņai līdzās ir arī vīrs, ar kuru viņa laulībā nodzīvojusi astoņus mēnešus.
Kamēr Kimas Ketrelas slavenākā varone Samanta bija kategoriski pret laulībām un netaupīja asprātīgas piezīmes par to, ka labāk izvēlas kaislīgus romānus, nevis mierīgu ģimenes dzīvi, Ketrela decembra sākumā apprecējusies ar savu ilggadējo mīļoto – skaņu inženieri Raselu Tomasu.
Pirms laulībām ar Tomasu Ketrela bijusi precējusies trīs reizes. Līdzīgi kā Samanta, arī viņa vienmēr ļoti atklāti runājusi par savu privāto dzīvi un arī par apzināto izvēli nekļūt par māti.
Kima Ketrela ar savu pirmo vīru, rakstnieku Leriju Deivisu, apprecējās 1977. gadā, laikā, kad viņas aktrises karjera vēl tikai sākās. Laulība nebija ilga, un 1979. gadā tā tika anulēta. Kā vēlāk atzina aktrise, ka pēc pirmās laulības izjukšanas ilgu laiku nav zinājusi, vai emocionāli spēs ar to tikt galā.
“Personīgajā dzīvē es vienmēr esmu bijusi nedrošāka nekā profesionālajā. Kad mēs iepazināmies, mums bija viens un tas pats mērķis, taču vēlāk viņš nespēja pieņemt, ka mana nepieciešamība strādāt un radoši izpausties ir tikpat svarīga kā viņa vajadzības. Es sapratu, ka viņa domas nemainīšu un ka nevaru atteikties no tā, kas es esmu,” viņa stāstīja.
Pēc laulības beigām Ketrelai 90. gadu sākumā īslaicīgi bijušas attiecības arī ar toreizējo Kanādas premjerministru Pjēru Trudo.
1982. gadā Ketrela apprecējās ar savu otro vīru – arhitektu Andrē Dž. Laisonu. Laulības laikā pāris dzīvoja Frankfurtē, un aktrise pat iemācījās tekoši runāt vāciski.
Ketrelas un Laisona laulība izjuka 1989. gadā. Vēlāk aktrise atklāti norādīja, ka vienu no problēmām radījusi arī neapmierinoša intīmā dzīve. “Es nepārtraukti centos attaisnot sliktu seksuālo pieredzi. Slikts sekss bija viens no faktoriem, kāpēc izjuka pirmās divas no manām trim laulībām,” viņa reiz sacīja.
1996. gadā aktrise saderinājās ar aktieri Danielu Benzali, taču pāris izšķīrās neilgi pirms seriāla “Sekss un lielpilsēta” pirmizrādes.
1997. gados aktrise tika romantiski saistīta arī ar vairākiem ļoti atšķirīgiem vīriešiem, tostarp grupas “Devo” mūziķi Džeraldu Kazāli un franču filozofu un sabiedrisko intelektuāli Bernāru Anrī Levī.
1998. gadā “Sekss un lielpilsēta” zvaigzne apprecējās trešo reizi – ar skaņu inženieri un mūziķi Marku Levinsonu. Abi iepazinās džeza klubā un labprāt sadarbojās arī radoši.
1999. gadā, kad “Sekss un lielpilsēta” popularitāte bija sasniegusi kulmināciju, pāris kopīgi sarakstīja grāmatu “Satisfaction: The Art of the Female Orgasm” jeb “Apmierinājums: sievietes orgasma māksla”. Tomēr pat kopīga grāmata par seksu nepalīdzēja laulībai saglabāties – Ketrela un Levinsons izšķīrās 2004. gadā.
Kamēr abi vēl bija kopā, aktrise viņu attiecības raksturoja kā “laimīgu un dziļu mācīšanās pieredzi”. Tomēr šī laulība sakrita ar vienu no noslogotākajiem posmiem viņas karjerā, un Ketrela vēlāk atzina, ka intensīvais “Sekss un lielpilsēta” filmēšanas grafiks bija viens no faktoriem, kas veicināja šķiršanos.
Pēc tam viņai bijušas attiecības ar aktieri Aleksandru Sidigu, šefpavāru Alanu Vaisiju un mākslinieku Klifordu Rosu.
Tagad Ketrela bauda ceturto laulību. Viņas vīrs ir Rasels Tomass, un kāzu ceremonija bijusi ļoti neliela – tajā piedalījās tikai 12 viesi. Ketrela un Tomass iepazinās 2016. gadā, kad viņš strādāja BBC, bet aktrise viesojās radioprogrammā “Woman’s Hour”. Abi turpināja sazināties un drīz pēc tam sāka attiecības. Pirms apprecēšanās viņi kopā bija deviņus gadus.
Savā ziņā Ketrelas dzīve savijas ar pašas atveidoto Samantu – arī viņas vienas no nozīmīgākajām attiecībām seriālā bija ar par sevi jaunāku vīrieti, un arī Tomass ir 14 gadus jaunāks par Ketrelu.
Aktrise ar apbrīnu runājusi par viņa neatkarīgo raksturu. “Viņš sākotnēji bija aktieris. Viņam bijusi neticami interesanta dzīve, un viņš vienmēr visu darījis pēc saviem noteikumiem. Viņš ir mazliet dumpinieks, un man tas patīk. Mums kopā ir bijis fantastiski. Mēs vienkārši esam ļoti daudz smējušies un izbaudījuši dzīvi,” izteicās aktrise.
Tāpat kā Samantai, arī Ketrelai nav bērnu, un aktrise vienmēr ļoti atklāti runājusi par šo savu izvēli. “Es neesmu bioloģiska māte, bet es esmu vecāks. Ir jauni aktieri un aktrises, kurus es mentorēju, man ir māsas un brāļa bērni, ar kuriem esmu ļoti tuva. Mūsdienās ir iespējams būt par māti arī tad, ja tavs vārds nav ierakstīts bērna dzimšanas apliecībā,” viņa reiz skaidroja.
Ketrela uzsvēra, ka savu mātišķo pusi iespējams izpaust dažādos veidos. “Es nemainīju autiņbiksītes, un man ar to viss ir kārtībā, bet es palīdzēju savai brāļameitai pabeigt medicīnas skolu. Es apsēdos un runāju ar savu brāļadēlu ļoti grūtā dzīves brīdī, kad viņš gatavojās iestāties armijā. Tās arī ir ļoti mātišķas un rūpju pilnas lietas.”
Jau 2003. gadā, ilgi pirms izvēle apzināti nedzemdēt bērnus kļuva par plaši apspriestu tēmu Holivudā, Ketrela par savu lēmumu uzrakstīja rakstu žurnālam “O, The Oprah Magazine”.
Viņa atklāja, ka kādā dzīves posmā apsvērusi iespēju kļūt par vientuļo māti pēc pašas izvēles, tomēr sapratusi, ka tas nav tas, ko patiesībā vēlas. “Kad jūtos apmaldījusies un nespēju pieņemt lēmumu, es vienkārši apstājos un palieku klusumā. Es sev jautāju: “Kā es par to jūtos? Kādu es vēlos savu dzīvi?” Es cenšos neklausīties tajā, ko man “vajadzētu” vai “būtu pareizi” darīt, sabiedrības gaidās vai vēlmē izpatikt citiem. Es vienkārši ieklausos sevī,” viņa rakstīja.
Pēc vairākiem sarežģītiem attiecību posmiem un gadiem, kuros Ketrelai bieži nācies skaidrot un aizstāvēt savas dzīves izvēles, šķiet, ka tagad, tuvojoties 70 gadu jubilejai, viņa atradusi dzīves posmu, kurā jūtas patiesi apmierināta.