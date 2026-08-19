VIDEO: Priekšmeti lido, bet paplātei jāpaliek rokās: šādi trenējas pasaules labākie sulaiņi
Video redzams neparasts treniņš – topošajiem profesionālajiem sulaiņiem apkārt tiek mesti dažādi priekšmeti, kamēr viņiem jānotur paplāte un jāsaglabā pilnīgs miers. Izskatās pēc joka, taču patiesībā tas ir nopietns profesionālās sagatavotības vingrinājums.
No malas tas izskatās gandrīz kā kāds ekstrēms cirka numurs – cilvēks stāv ar paplāti rokās, bet apkārt lido dažādi priekšmeti. Tomēr šāds treniņš ir daļa no profesionālo sulaiņu apmācības “International Butler Academy” Nīderlandē.
Audzēkņiem jāiemācās noturēt paplāti stabilu un saglabāt nevainojamu stāju pat tad, kad viņu uzmanību apzināti mēģina novērst. Treniņa laikā tiek izmantoti dažādi negaidīti traucēkļi, lai pārbaudītu reakciju, līdzsvaru, koncentrēšanos un spēju saglabāt mieru spiediena situācijā. Mērķis nav tikai nenomest paplāti. Sulainim jāspēj turpināt darbu tā, it kā nekas nebūtu noticis – arī tad, ja apkārt valda haoss.
Sulainim jābūt gatavam jebkam
“International Butler Academy” profesionāļus apmāca daudz plašāk nekā tikai paplātes nešanu. Topošie sulaiņi apgūst galda klāšanu un apkalpošanu, etiķeti, vīnu pasniegšanu, viesu uzņemšanu, garderobes un apavu kopšanu, mājsaimniecības pārvaldīšanu un daudzus citus luksusa privātmāju apkalpošanas aspektus.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta detaļām un uzvedībai neparedzētās situācijās. Profesionālam sulainim jāspēj paredzēt viesu vajadzības, vienlaikus paliekot gandrīz nemanāmam. Tieši tāpēc arī šķietami amizantais vingrinājums ar lidojošiem priekšmetiem patiesībā trenē ļoti konkrētu prasmi – saglabāt pilnīgu kontroli pār sevi un savu darbu neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt.
Kad paplāte kļūst par īstu pārbaudījumu
Šādi vingrinājumi trenē arī muskuļu atmiņu. Jo vairāk reižu audzēknis nonāk neērtā vai negaidītā situācijā, jo vieglāk viņam ir saglabāt stabilitāti un reaģēt automātiski. Un tas ir īpaši svarīgi profesijā, kurā kļūdas bieži vien nedrīkst būt redzamas.
Jo labs sulainis nav tas, kurš lieliski izskatās, kad viss norit pēc plāna. Labs sulainis ir tas, kurš arī brīdī, kad apkārt lido priekšmeti, tur paplāti taisni un izskatās tā, it kā nekas nebūtu noticis.