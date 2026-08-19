“Neviens nedrīkstēja neko teikt.” Karaliene Kamilla pirmo reizi emocionāli atklāj, kā pārdzīvoja karaļa Čārlza vēža diagnozi
Karaliene Kamilla pirmo reizi atklāti runājusi par brīdi, kad viņas vīram karalim Čārlzam III tika diagnosticēts vēzis. Viņa atzinusi, ka īpaši smagi bijis turpināt pildīt publiskos pienākumus laikā, kad par karaļa slimību vēl nedrīkstēja runāt.
79 gadus vecā karaliene par personīgo pieredzi stāstījusi jaunā video, kas tapis sadarbībā ar vēža pacientu atbalsta organizāciju “Maggie’s”, atzīmējot tās 30. gadadienu.
Kamilla atcerējās 2024. gada 31. janvāri, kad Londonā atklāja jaunu “Maggie’s” centru pie “Royal Free Hospital”. Tajā brīdī viņa jau zināja, ka Čārlzam diagnosticēts vēzis, taču sabiedrībai šī informācija vēl nebija atklāta. “Es atceros, ka ierados “Maggie’s” neilgi pēc tam, kad karalim bija noteikta diagnoze. Tajā laikā neviens nedrīkstēja neko teikt. Tas bija diezgan grūti,” sarunā ar organizācijas vadītāju lēdiju Lauru Lī atzina karaliene.
Kamilla neslēpa, ka vizītes laikā vairākkārt gandrīz pateikusi kaut ko par ģimenē notiekošo, tomēr sapratusi, ka tam vēl nav īstais brīdis. “Es tik ļoti vēlējos to pateikt, bet, protams, nevarēju,” viņa atklāja.
Tieši sarunas ar cilvēkiem, kurus skāris vēzis, tobrīd ieguvušas pavisam citu nozīmi. Kamilla stāstīja, ka ierasti šādās vizītēs vienkārši aprunājusies ar pacientiem, bet toreiz sarunas bijušas daudz personiskākas un dziļākas.
Bekingemas pils par karaļa Čārlza vēža diagnozi publiski paziņoja 2024. gada 5. februārī – piecas dienas pēc Kamillas vizītes “Maggie’s” centrā.
Karaliene atzina, ka gadiem bija runājusi ar vēža pacientiem un viņu tuviniekiem, taču tikai pēc vīra diagnozes pati līdz galam sapratusi, ko nozīmē atrasties tuvinieka lomā. “Pēkšņi tiek diagnosticēts tavs vīrs, un tu nodomā – ak, Dievs, es esmu runājusi ar visiem šiem cilvēkiem, bet tagad tieši man ir tuvinieks, par kuru jārūpējas, un man pašai jāmēģina visu saprast,” stāstīja Kamilla.
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla no Bakingemas pils balkona sveic tūkstošus cilvēku
Karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla sestdien no Bakingemas pils balkona sveica sanākušos cilvēkus, noslēdzot kronēšanas dienas publiskos pasākumus.
Vienlaikus karaliene uzsvēra, ka Čārlzs nav ļāvis slimībai pilnībā pārņemt viņa dzīvi. “Paskatieties uz manu vīru. Nekas viņu neapturēja. Viņš vienkārši teica: “Šis ir mans veids. Es ar to tikšu galā,”” sacīja Kamilla.
Karalis pēc vēža ārstēšanas sākšanas jau 2024. gada aprīlī atgriezās pie publisku pienākumu pildīšanas. Kā vēsta britu mediji, viņa ārstēšana turpinās, taču tās intensitāte ir samazināta un veselības stāvokļa attīstība tiek vērtēta pozitīvi.
Princis Čārlzs un Kamilla
Princis Čārlzs un Kamilla.