Pirms 15 gadiem viņa apbūra Viljama un Keitas kāzās - tagad karalienes Kamillas mazmeita pārvērtusies līdz nepazīšanai
Pirms 15 gadiem viņa bija tikai trīs gadus veca meitenīte, kura kā viena no līgavas māsām piedalījās prinča Viljama un princeses Ketrīnas kāzās. Tagad karalienes Kamillas mazmeita Elīza Lopesa jau ir 18 gadus veca, un jaunās fotogrāfijās daudzi viņu, iespējams, pat neatpazītu.
Elīza reti nonāk sabiedrības uzmanības lokā, taču šonedēļ viņa kopā ar savu vecmāmiņu karalieni Kamillu devusies iepirkties Skotijas ciematā Ballaterā, netālu no Balmoralas pils, kur karalis Čārlzs III un Kamilla pavada vasaras brīvdienas. Ģimenes izbraucienā piedalījās arī Kamillas 77 gadus vecā māsa Annabela Eliota un 48 gadus vecā meita Laura Lopesa – Elīzas māte.
Jaunajās fotogrāfijās īpašu uzmanību piesaistījusi tieši Elīza. Viņa jau izaugusi garāka par savu vecmāmiņu, lai gan arī Kamilla, kuras augums ir aptuveni 175 centimetri, tiek uzskatīta par vienu no garākajām britu karaliskās ģimenes sievietēm.
18 gadus vecā jauniete bija izvēlējusies brīvu un jauneklīgu apģērbu – zemās jostasvietas džinsus, melnu kreklu un koši sarkanu bomberjaku ar zeltainu rakstu. Tēlu papildināja zaļas sporta kurpes un saulesbrilles. Savukārt Kamilla ģimenes izbraucienam bija izvēlējusies neformālu apģērbu – zilus džinsus, tumši zilu džemperi un zaļu jaku.
The Queen in jeans!👖— Cathy (@Cathy57600977) August 17, 2026
Queen Camilla pictured on shopping trip near Balmoral.🥰
The Queen dressed casually in jeans and a jumper for a shopping trip with her sister, daughter and grandaughter.@Daily_Express pic.twitter.com/I566NEhyg7
Spriežot pēc iepirkumu maisiņu skaita, ģimenes iepirkšanās bijusi veiksmīga – viņas apmeklējušas gan Skotijas kašmira apģērbu veikalus, gan grāmatnīcas.
Plašāka sabiedrība Elīzu Lopesu pirmo reizi iepazina 2011. gada 29. aprīlī, kad viņa tikai trīs gadu vecumā kļuva par vienu no četrām mazajām līgavas māsām prinča Viljama un Keitas Midltones kāzās Vestminsteras abatijā. Toreiz Elīza kopā ar Keitas māsu Pipu Midltoni devās uz ceremoniju no viesnīcas “The Goring” un pa ceļam māja sanākušajiem cilvēkiem.
Tomēr milzīgā uzmanība un svinību mērogs trīs gadus vecajai meitenei kādā brīdī kļuva par daudz. Talkā nāca princis Harijs, kurš viņu izklaidēja ar rozā rotaļlietu – lokanu tārpiņu. Rotaļlieta Elīzai iepatikās tik ļoti, ka viņa to neatlaida pat oficiālajā karalisko kāzu fotogrāfijā Bekingemas pilī. Vienā rokā meitenīte turēja vecmāmiņas Kamillas pirkstu, bet otrā – savu rozā rotaļlietu.
Vēlāk Kamilla šo epizodi atcerējās ar humoru, atzīstot, ka pirms ceremonijas ļoti uztraukusies par mazmeitu, jo tik grandiozs notikums trīs gadus vecam bērnam bijis milzīgs pārbaudījums.
Kopš 2011. gada kāzām Elīza publiskos pasākumos redzēta ļoti reti, tādēļ jaunākās fotogrāfijas no Skotijas kļuvušas par vienu no retajām iespējām redzēt, kā izaugusi reiz tik plaši fotografētā karalisko kāzu mazā līgavas māsa.
Karaliskās kāzas: tā precējās hercogiene Ketrīna un princis Viljams 2011. gada aprīlī
2011. gada 29. aprīlī visa Lielbritānija svinēja gadsimta notikumu - prinča Viljama kāzas ar viņa līgavu Keitu Midltoni.