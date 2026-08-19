Slepenās kāzas jau aiz muguras. Nu Krištianu Ronaldu un Džordžīna Rodrigesa plāno grandiozu turpinājumu
Atklāti portugāļu futbolista Krištianu Ronaldu un viņa jaunās sievas Džordžīnas Rodrigesas turpmākie plāni. Pēc klusas un privātas laulību ceremonijas viņi vēlas sarīkot daudz lielākas kāzu svinības, kurās piedalīsies arī abu ģimenes un draugi.
Pāris apprecējās 11. augustā intīmā un slepenā ceremonijā Kaškaišā, Portugālē, klātesot viņu pieciem bērniem. To vēlāk apliecinājis sportista pārstāvis. “The Mirror” informē, ka dokumentos oficiāli fiksēti arī četri liecinieki (Džordžīnas māsa Ivana, Ronaldu draugs Migels Paišao, juvelieris Hosē Rodrigess un viņa sieva Monika). Pietuvināti avoti apstiprinājuši, ka Ronaldu māte Doloresa, brālis un abas māsas ceremonijā nepiedalījās.
Šis datums viņiem bija īpaši nozīmīgs, jo apritēja 10 gadi kopš viņu pirmās tikšanās “Gucci” veikalā Madridē, kur Džordžīna strādāja par pārdevēju.
Neliela ceremonija bija apzināta izvēle. Futbols, darbs un ģimenes dzīve aizņem lielāko daļu viņu laika, tāpēc pārim nebija iespēju noorganizēt grandiozas svinības. Vēl pirms kāzām intervijā žurnālam “Vogue” Džordžīna stāstīja par abu turpmākajiem dzīves plāniem: „Nākotnē mums būs lielas kāzas, lai varētu tās nosvinēt kopā ar ģimeni un draugiem.”
Savulaik viņa sapņojusi par greznām kāzām pilī – ar garu kleitu un briljantu diadēmu. Bet vēlāk Džordžīna sapratusi, ka klusas kāzas kopā ar Ronaldu un bērniem viņai patiesībā nozīmē daudz vairāk. Ronaldu dzīvesbiedre vēlējusies, lai bērniem šī diena paliktu atmiņā kā skaists ģimenes notikums.
Pēc ceremonijas ģimene devusies uz Fatimas Dievmātes svētnīcu, lai privāti saņemtu svētību. Vēlāk Džordžīna šo dienu raksturoja kā „intīmu, mīlestības pilnu” un atzina, ka nav spējusi valdīt asaras.
Tagad pāris gatavojas vēl vienām kāzu svinībām – šoreiz plašākā lokā, kopā ar ģimeni un draugiem.