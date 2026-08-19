Britu rakstniece ar vīru sēro par mirušo suni: "Nevienu bērnu nekad nemīlēšu vairāk par viņu"
Britu rakstniece un žurnāliste Bella Makija emocionāli atvadījusies no sava "perfektā" suņa Bārnija, kura aiziešana satricinājusi gan viņu, gan vīru, radio dīdžeju un TV personību Gregu Džeimsu. Savā esejā viņa atklāj īpašo saikni ar mīluli, kas astoņu gadu laikā bija kļuvis par pilntiesīgu ģimenes locekli.
Mēneša sākumā pāris bija spiests iemidzināt savu šokolādes krāsas labradoru, un pēc smagā zaudējuma Džeimss (40) nākamajā rītā nevadīja ierasto “Radio 1” raidījumu. Viņu suns Bārnijs, kuru pāris savulaik adoptēja no Batersijas suņu un kaķu patversmes, bija kļuvis par īstu radio zvaigzni. Viņam bija veltīts īpašs ētera segments ar nosaukumu “Bārnij, vai tu tur esi?!”, kā arī izveidots savs “Instagram” konts, kuram bija tūkstošiem sekotāju.
Makija žurnālā “Vogue” publicējusi rakstu ar nosaukumu “Mans perfektais suns nomira. Ko, pie velna, man tagad darīt?”, kurā viņa atceras „mīlestību no pirmā acu skatiena”, kad pāris adoptēja Bārniju.
43 gadus vecā autore raksta: „Viena no dzīves mācībām – un to es sapratu tikai šonedēļ – ir tāda, ka nevajadzētu ņemt suni bērna vietā. Protams, toreiz pat neapzinājos, ka tieši tā esmu izdarījusi. Suns mums bija pirms mēs vēl sākām apsvērt lielos lēmumus par to, vai mums vispār būs bērni. Tagad redzu, ka tā bija kļūda.”
„Es šo suni mīlu tik ļoti, ka nekad nespēšu mīlēt bērnu vēl vairāk. Tad kāpēc gan piedzīvot visas tās grūtības – atteikties no vīna, pārdzīvot bezmiega naktis un izlikties, ka putraimu traipi uz maniem tikko pārvilktajiem krēsliem ir kaut kas jauks?”
Makija turpinājumā rakstīja, ka abi ar vīru domājuši, ka viņiem izdevies atrast savu laimes formulu, izvēloties suni, nevis bērnu. Taču pēc „astoņiem perfektiem gadiem” Bārnija veselība sāka strauji pasliktināties, un viņš piedzīvoja vairākas operācijas, līdz pārim nācās pieņemt smago lēmumu par suņa iemidzināšanu.
Rakstniece citēja arī Filipa Larkina 1956. gada dzejoli “Arundelas kaps” (“An Arundel Tomb”), rakstot: „Tas, kas pēc mums paliek, ir mīlestība. Šaubos, ka Filips Larkins būtu priecīgs, ka es viņa ģeniālo dzejoli attiecinu uz nedaudz apaļīgu labradoru vārdā Bārnijs. Bet tā nu ir sanācis.”
„Viņa mīlestība bija brīnišķīga – tik brīnišķīga, ka reiz kādu dienu mēs atkal dosimies uz Batersiju un paņemsim vēl vienu suni (man pietrūkst tās sajūtas, ka darām ko labu), un pilnībā mainīsim savu dzīvi, lai rūpētos par viņu. Līdz tam es nezinu, ko, pie velna, lai iesāk.”
Mēneša sākumā Džeimss par Bārnija nāvi paziņoja savā “Instagram” lapā un lūdza sekotājus nerakstīt privātas ziņas par šo zaudējumu. Viņš arī atslēdza komentēšanas iespējas šim vēstījumam. Džeimss rakstīja: „Man ļoti žēl, ka jāpaziņo tik skumjas ziņas, bet šodien mums nācās iemidzināt mūsu mīļo Bārniju. Es joprojām nespēju to aptvert.”
“Taču viņš aizgāja mierīgi – mēs bijām kopā ar viņu mājās, dārzā, saulītē, un es nespēju beigt raudāt. Es apzinos, cik ļoti mīlēts bija šis neticami dullais, gāzītes laidošais un brīnišķīgais suns. Man bija liels prieks ļaut arī jums visiem viņu iepazīt.”
„Mēs esam pilnībā satriekti, un es nespēju noticēt, ka mūsu mazā drauga vairs nav. Tas viss ir tik īsts, tik svaigs un tik ļoti sāpīgs. Viņš bija pats labākais.”