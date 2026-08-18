“Parūpēšos, lai Kaja atceras savu mammu.” Kličko publicē emocionālu vēstījumu pēc bijušās līgavas Panetjēras nāves
Ukrainas boksa leģenda Vladimirs Kļičko pirmo reizi publiski izteicies pēc savas bijušās līgavas un abu kopīgās meitas mātes, Holivudas aktrises Heidenas Panetjēras pēkšņās nāves.
“Mūsu ģimene piedzīvo dziļa šoka un sēru laiku. Ziņa par Heidenas traģisko nāvi mani dziļi apbēdina. Viņa aizgāja no šīs pasaules pārāk agri,” Kļičko rakstīja sociālajos tīklos, publicējot senu ģimenes fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar Panetjēru un abu meitu Kaju.
Kļičko uzsvēra, ka, lai arī Panetjēra vairs nebija viņa dzīvesbiedre, viņa vienmēr palika nozīmīga viņa dzīves daļa un, pats galvenais, abu kopīgās meitas māte.
“Viņa izveidoja neticamu karjeru, pateicoties milzīgam talantam, vienlaikus sastopoties arī ar ļoti prasīgas industrijas tumšākajām pusēm. Nekas neizdzēsīs laiku, ko pavadījām kopā, vai vietu, kas viņai bija mūsu dzīvē,” rakstīja bijušais pasaules čempions boksā.
Īpaši emocionālus vārdus Kļičko veltīja viņu 11 gadus vecajai meitai Kajai. Viņš apsolīja rūpēties par to, lai meita saglabātu atmiņas par savu mammu.
“Es vienmēr runāšu ar mūsu meitu Kaju par viņas māti ar cieņu un parūpēšos, lai viņa atcerētos, kāda viņa bija,” viņš rakstīja. Kļičko arī izteica līdzjūtību Panetjēras vecākiem, draugiem un faniem un aicināja respektēt ģimenes privātumu.
Panetjēra un Kļičko iepazinās 2009. gadā. Viņu attiecības vairākkārt pārtrūka un atsākās, bet 2013. gadā pāris saderinājās. Gadu vēlāk pasaulē nāca viņu meita Kaja. Attiecības galīgi izjuka 2018. gadā, un meita turpināja dzīvot Eiropā kopā ar tēvu.
Aktrise Heidena Penetjēra astotajā grūtniecības mēnesī
Seriāla „Heroes” aktrise Heidena Penetjēra astotajā grūtniecības mēnesī kopā ar draudzenēm devusies nelielā atpūtā uz Havaju salām.
Jauns.lv jau vēstīja, ka aktrise 16. augustā nomira 36 gadu vecumā. Aktrise tika atrasta bez samaņas dzīvesvietā Grīnvilā, Dienvidkarolīnā. Ierodoties mediķiem, aktrisei bija apstājusies sirds. Neraugoties uz veiktajiem reanimācijas pasākumiem, viņas dzīvību glābt neizdevās.
Oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav noteikts. Ārkārtas dienestu sarunu ierakstos izskanējusi norāde uz iespējamu pārdozēšanu un sirds apstāšanos, taču varasiestādes nav apstiprinājušas pārdozēšanu kā Panetjēras nāves cēloni.
Panetjēra bija pazīstama ar lomām seriālos "Izredzētie: Pasauli glābjot" un "Nešvila", kā arī filmu franšīzē "Kliedziens".
Savā šogad izdotajā autobiogrāfijā "This Is Me: A Reckoning" aktrise atklāti stāstīja par bērnībā sākto karjeru Holivudā, cīņu ar atkarībām, pēcdzemdību depresiju un citām smagām pieredzēm.
Atvadoties no bijušās līgavas, Kļičko rakstīja: “Atpūties mierā, Heidena. Lai tu atrodi mūžīgu mieru.”