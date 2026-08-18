Rianna ved bērnus uz vietu, kur pati uzauga: dziedātāja rāda ģimenei savas saknes Barbadosā
No bērnības mājas līdz svaigiem kokosriekstiem pie vietējiem tirgotājiem – Rianna kopā ar ģimeni atgriezusies dzimtajā Barbadosā, lai saviem bērniem parādītu vietu, kas viņai pašai savulaik bija mājas.
Pasaulslavenā dziedātāja Rianna kopā ar ģimeni devusies uz savu dzimteni Barbadosu, kur saviem bērniem rāda vietas, kas viņai pašai ir īpaši nozīmīgas.
Dziedātāja sociālajos tīklos dalījusies ar sirsnīgiem ģimenes mirkļiem no salas, tostarp fotogrāfijām pie savas bērnības mājas. Tagad pa tām pašām ielām Rianna staigā jau kopā ar saviem bērniem – dēliem RZA un Riot, kā arī jaunāko atvasi Rocki.
No bērnības mājas līdz pasaules slavai
Rianna uzauga Barbadosas galvaspilsētā Bridžtaunā. Viņas bērnības iela Westbury Road 2017. gadā tika pārdēvēta par "Rihanna Drive", godinot salā dzimušo dziedātāju.
Šodien vieta, kur Rianna pavadīja bērnību, ir kļuvusi par simbolisku pieturas punktu tūristiem un viņas faniem. Taču dziedātājai tā nav tikai tūrisma vieta – tā ir viņas bērnības māja.
Tagad Rihanna šo savu dzīvesstāsta daļu iepazīstina arī ar bērniem.
Bērniem – īsta Barbadosas pieredze
Ģimenes ceļojumā Rianna nav aprobežojusies ar greznām atpūtas vietām. Viņa bērniem ļāvusi izbaudīt pavisam vienkāršas un vietējiem iedzīvotājiem ierastas lietas.
Kā redzams dziedātājas publiskotajos kadros, bērni tiek pie svaigiem kokosriekstiem un nogaršo kokosriekstu dzērienu, bet Rianna pati sarunājas ar vietējiem tirgotājiem.
Šādi mirkļi ir īpaši mīļi – pasaulē viena no slavenākajām sievietēm uz brīdi aizmirst par spožajiem skatuves prožektoriem un vienkārši ir mamma, kura saviem bērniem rāda vietu, ko pati sauc par mājām.
Atgriežas ne tikai atmiņās
Rianna arī šoreiz aktīvi iesaistās salas dzīvē un atbalsta vietējos uzņēmējus un tirgotājus. Viņa Barbadosā regulāri atgriežas, īpaši tradicionālo "Crop Over" svētku laikā, kas ir vieni no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem salā.
Šis ceļojums ļauj Riannai ne tikai pašai atgriezties bērnības atmiņās, bet arī nodot tās saviem bērniem.
No ielām, kur viņa reiz sapņoja par nākotni, līdz kokosriekstu dzērienam, ko bērni bauda saulainajā Barbadosā – Rianna saviem bērniem rāda nevis pasaules slavenības dzīvi, bet gan to, no kurienes viņu mamma nākusi.