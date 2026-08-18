Nedēļas jaunumi "Tet+" - Heidijas un lūsēna piedzīvojumi, bīstamā sazvērestība un basketbolistu mači
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties animācijas filmu "Heidija un mazais lūsēns", britu televīzijas trilleri "Airisas lieta" un Latvijas basketbola izlases pārbaudes spēles.
Heidijas piedzīvojumi
"Heidija un mazais lūsēns" ir animācijas filma visai ģimenei.
Kad enerģiskā, astoņus gadus vecā Heidija izglābj lūsēnu no alkatīga biznesmeņa, kurš apdraud viņu mītni kalnos, viņa atklāj sava vectēva apslēpto pagātni un uzzina, ka īsta piederība nozīmē aizsargāt gan ģimeni, gan savvaļu, ko viņi sauc par mājām.
Bīstamā sazvērestība
"The Iris Affair" ir britu televīzijas trilleris.
Kad talantīga mīklu veidotāja tiek ierauta bīstamā sazvērestībā, viņai jāatšifrē pavedieni, kas var atklāt patiesību vai novest pie nāvējošām sekām. Modernais un intelektuālais trilleris apvieno spriedzi, emocionālu intensitāti un zinātniskās fantastikas elementus. Tas ir stāsts par tehnoloģiju, kas var mainīt pasauli, un par cilvēkiem, kuri mēģina to apturēt vai izmantot savā labā.
Basketbola drudzis turpinās!
Latvijas vīriešu basketbola izlasei klāt kārtējās spēles.
Valstsvienība turpina cīņu Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā, kur augusta izskaņā jātiekas ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Sagatavošanās posmā paredzētas divas pārbaudes spēles: 19. augustā izbraukumā pret Slovēniju un 23. augustā mājās pret Ukrainu. Pārbaudes spēles vērojamas tikai "Tet+ Classic" kanālā.
Latvijas basketbola izlase gatavojas Pasaules kausam
Šodien, 10. augustā, ar svinīgu mediju dienu un atklāto treniņu "Xiaomi arēnā" Rīgā savu ceļu pretim 2027. gada Pasaules kausa ...