Slavenības
Šodien 17:17
Jauns griezums, jauna krāsa un jauns tēls - šovu zvaigzne Magone ķeras pie pārvērtībām
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Magones Liedeskalnas dzīvē pārvērtības - dzejniece nolēmusi atsvaidzināt vizuālo tēlu. Magone dodas uz frizētavu, lai meklētu sev piemērotāko matu griezumu un, iespējams, arī jaunu matu krāsu.
Uz salonu Magoni nosūtījis viņas skatuves un radošais partneris Ainars Bumbieris, kurš uzskata, ka pārmaiņas būtu īstajā laikā. Magone pati atzīst, ka vēlas kaut ko pamainīt, taču vienlaikus meklē tādu frizūru, kas būtu gan skaista, gan praktiska ikdienā. “Gribas saprast, kā vispār 40 plus sieviete valkā skaistu frizūru tā, lai tā nav ļoti jāveido – piecelies un skrien,” savās vēlmēs dalās Magone.
Salonā viņa meistaram uzticas un ir gatava arī eksperimentiem. Tiek apspriesta iespēja mainīt ne tikai griezumu, bet arī matu toni, lai tēls kļūtu izteiksmīgāks un piemērots gan ikdienai, gan uzstāšanās reizēm.
Magone neslēpj, ka pārmaiņām ir gatava pilnībā – viņa joko, ka būtu ar mieru noskūt matus un izmēģināt arī parūku.