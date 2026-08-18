VIDEO: dziedātāja Ieva Sutugova stāsta, kāpēc jaunībā uz laiku izšķīrās no vīra
Šovā "Slavenības. Bez filtra" dziedātāja Ieva Sutugova sarunā ar Andri Buli atklāj, ka viņas un vīra Jāņa Miltiņa attiecību stāsts nav bijis gluži taisns un vienmērīgs. Jaunībā abi uz kādu laiku bija šķīrušies, tomēr vēlāk viņu ceļi atkal savijušies.
Dziedātāja tic liktenim un, atskatoties uz abu kopīgo ceļu, atzīst – šodien viņa uz notikušo skatās pavisam citādi. Laiks, ko abi pavadījuši atsevišķi, ļāvis katram pašam sevi sakārtot un izaugt. “Ne visiem tā ir, bet mūsu gadījumā tā bija. Atskatoties, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Mēs katrs sevi sakārtojam un izaugām, tāpēc mēs esam tāda superkomanda šobrīd,” stāsta Sutugova.
Tagad Ieva Sutugova un Jānis Miltiņš audzina divus bērnus un ģimene kļuvusi par būtisku viņas ikdienas daļu. Tas ietekmē arī viņas profesionālās izvēles – lai gan dziedātājai joprojām ir svarīga skatuve un karjera, ne katram piedāvājumam viņa var vienkārši pateikt “jā” un doties prom.
Sarunā Andris Bulis Ievai jautā, vai viņa būtu gatava uz diviem mēnešiem doties uz Brodveju, ja saņemtu šādu piedāvājumu. Dziedātāja atbild godīgi – teorētiski jā, taču praktiski tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. “Man būtu jāzvana tik daudz cilvēkiem,” smejas Ieva, skaidrojot, ka ilgstoša prombūtne no ģimenes nebūtu vienkāršs lēmums.
Dziedātāja apzinās savas profesijas specifiku. Skatuves māksliniekiem visu laiku jābūt apritē, jo pastāv risks, ka, pārāk ilgi atkāpjoties malā, viņus var aizstāt citi. “Mūsu profesijās ir jāsaprot, ka neviens nav neaizvietojams,” viņa norāda.