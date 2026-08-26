VIDEO: Dramatiskā komēdija “Tonijs” - stāsts par leģendāro Entoniju Bordeinu.
Pirms bestselleriem, hita statusu ieguvušajiem televīzijas šoviem un balsi, kura raksturoja veselu paaudzi — pirms Entonijs Bordeins kļuva par Entoniju Bordeinu — bija 1975. gada vasara. Glezainajā piekrastes ciematā Provinstaunā, Masačūsetsas idilliskajā Keipkodas pussalā, kalsns pusaudzis no Ņūdžersijas pirmo reizi sajūt to, par kādu cilvēku viņš laika gaitā kļūs…
Režisors Mets Džonsons piedāvā mežonīgu un elektrizējošu stāsts par vienu no mūsdienu laikmeta mīlētākajām ikonām. Nemierīgs, pārgalvīgs, pārlieku pašpārliecināts un izsalcis pēc kaut kā tāda, ko pats vēl nespēja nosaukt vārdā, "Tonijs" ("Tony") piedāvā negaidītu ieskatu kulinārijas leģendas dzīvē pirms viņa vārdu uzzināja visa pasaule un pirms Bordeins atklāja kaislību un mērķi, kuri veidoja visu viņa turpmāko dzīvi.
Iejūtoties galvenajā lomā, aktierim Dominikam Sesam (“Atstātie” ("The Holdovers")), filmā "Tonijs" nācās ar galvu pa priekšu mesties iekšā restorāna virtuves karstumā, kur topošais rakstnieks savā pēdējā vasarā pirms koledžas mazgā traukus plecu pie pleca ar dumpīgu pavāru, nemiernieku un dīvaiņu komandu — liekot pamatus kulinārajai karjerai, kas vēlāk vainagojās ar bestselleru kļuvušo memuāru grāmatu "Virtuves noslēpumi" ("Kitchen Confidential"). Citās lomās redzēsim Antonio Banderasu kā sirsnīgo un nevīžīgo jūras velšu šefpavāru, kurš paņem Bordeinu savā aizgādībā, Emīliju Džonsu kā jaunu sievieti, kura iekaro Tonija sirdi - režisors Džonsons lieliski tver saules apspīdēto vasaras haosu, kur katra nakts šķiet vēsturiska, katra kļūda — romantiska un viens vienīgs mirklis var pilnībā mainīt visas dzīves gaitu.
"Ar filmu "Tonijs" es vēlējos saprast, kā Bordeins kļuva par to, kas viņš bija, un Provinstaunas atklāšana man pašam bija tikpat liels pārsteigums kā viņam," stāsta režisors, kurš, rakstot filmas scenāriju, pats dzīvoja šajā piekrastes ciematā. "Tā ir tālākā vieta, kurp vien vari doties, nepametot Ameriku — pats ceļa gals. Entonijs lielu daļu savas dzīves pavadīja meklējumos. Caur virtuvēm, grāmatām, televīziju un ceļojumiem viņš virzījās cauri pasaulei ar neatlaidīgu zinātkāri, meklējot garšas, stāstus, cilvēkus un pieredzi, kas varētu atklāt kaut ko būtisku par pašu dzīvi. Skatītājiem visā pasaulē viņš kļuva par kaut ko vairāk nekā tikai šefpavāru, bestselleru autoru vai televīzijas raidījumu vadītāju. Viņš kļuva par ceļvedi, provokatoru, apetītes un atsvešinātības dzejnieku, kā arī stāstnieku, kurš šķita unikāli spējīgs atrast tuvību un cilvēcību jebkurā vietā, lai kurp viņš dotos. Bet krietnu laiku pirms viņš kļuva par Entoniju Bordeinu, viņš bija vienkārši Tonijs.”
Filma nav ieinteresēts apkopot Bordeina dzīvi vai sniegt galīgu un nemainīgu šī cilvēka raksturojumu. Tā vietā filmas veidotāji kulinārijas ikonai tuvojas kā jaunam cilvēkam, kurš vēl atrodas personības tapšanas procesā — nedrošam, mērķtiecīgam, inteliģentam, ievainotam, izsalkušam un dziļi nepārliecinātam par savu nākotni. Rezultātā tapusi filma, kas mazāk pievēršas pašam mītam, bet gan tam, kā šis mīts vispār sāk veidoties. Lai gan "Tonijs" ir reālu notikumu iedvesmots kino un balstīts paša Bordeina atmiņās, tas apzināti pretojas tam, lai kļūtu par muzeja eksponātu vai biogrāfisko pagrieziena punktu katalogu. Tā vietā filma meklē emocionālo patiesību, mēģinot izprast nedrošību, apetīti, attiecības un personību formējošo pieredzi, kas vēlāk kristalizējās tajā publiskajā tēlā, kuru iepazina lasītāji un skatītāji visā pasaulē. "Vienīgais Entonijs Bordeins, kādu mēs jebkad pazīsim, ir tas, kuru viņš pats mums ļāva iepazīt caur to, ko viņš rakstīja un ko viņš radīja televīzijas kameru priekšā," skaidro režisors. "Šis stāsts ir par viņa dzīves privāto pusi, kas vēlāk aizveda līdz šai ļoti publiskajai dzīvei."
Visā filmas gaitā Tonijs piedzīvo dažādas attiecības, kas kopumā sāk veidot viņa pasaules uzskatu: viņa ģimene, virtuves darbinieki, romantiskās intereses, mentori un draugi, kuri viņu dažādos veidos izaicina, vilina, atbalsta vai noraida. Galvenais starp viņiem ir šefpavārs, kuru atveido Antonio Banderass - neliela Provinstaunas jūras velšu restorāna īpašnieks, kurš paņem jauno Bordeinu savā aizgādībā. Režisoram Džonsonam šis tēls nozīmēja ko vairāk nekā tikai kulinārijas mentoru. Šefs darbojas gandrīz kā garīgs pretsvars emocionālajai videi, pie kuras Tonijs ir pieradis. "Attiecības starp Toniju un Šefu ir par pāreju no pielaidīga tēva pie tēva, kurš no tevis kaut ko prasa," skaidro Džonsons. "Galu galā Tonijs sāk to patiesi novērtēt." Pašu Banderasu piesaistīja šo attiecību emocionālais tiešums. "Tas, kas man patika Šefā, ir tas, ka viņš saskata kaut ko Tonijā pirms Tonijs to saskata pats sevī," stāsta Banderass. "Viņš redz viņā potenciālu, taču viņš arī saprot, ka talants bez disciplīnas neko nenozīmē."
Lai gan Entonija Bordeina vēlākā dzīve un traģiskā nāve neizbēgami virmo kultūras atmiņā, filmas "Tonijs” veidotāji pieņēma apzinātu lēmumu neļaut šim darbam tapt definētam caur retrospektīvas traģēdijas prizmu. "Mēs vēlējāmies uzņemt cerības pilnu filmu," uzstāj Džonsons.
Šis lēmums veidoja visa projekta emocionālo toni. Tā vietā, lai reducētu Bordeina dzīvi tikai līdz tās noslēgumam, "Tonijs" no jauna savieno skatītājus ar tām īpašībām, kuru dēļ viņš vispār tik dziļi uzrunāja cilvēkus: zinātkāri, humoru, nedrošību, dāsnumu, empātiju, izsalkumu, pretrunām un nerimstošām alkām. Pēc šīs pieredzes, aktierim Dominikam Sessam Bordeins vairs nešķita tik daudz ikona, cik parasts cilvēks, kurš cīnās ar universālām emocijām. "Viņš lielā mērā ir tāds pats kā mēs visi," stāsta aktieris. "Laika gaitā, jo īpaši pēc viņa nāves, viņš ir uzcelts uz pjedestāla, taču apziņa, ka viņš juta to pašu, ko ikviens, un saskārās ar tām pašām problēmām, kuras mēs paši esam risinājuši savā dzīvē, liks ikkatram filmas skatītājam vēl vairāk satuvienāties ar šo personību."
Biogrāfiskā filma “Tonijs” – kinoteātros no 28. augusta.
Par filmu: Filma stāsta par leģendāro amerikāņu ševpavāru, rakstnieku un ceļotāju Entoniju Bordeinu, kurš 19 gadu vecumā dodas uz Provinstaunu un nejauši nonāk restorāna virtuves haotiskajā pasaulē, aizsākot vasaru, kura pilnībā izmainīs viņa turpmāko dzīvi.
Lomās: Dominic Sessa, Emilia Jones, Dagmara Domińczyk, Rich Sommer, Stavros Halkias, Leo Woodall, Antonio Banderas
Režisors: Matt Johnson
Raksts sadarbībā ar Labs Kino.