Džiliana Andersone pārsteidz ar atklāsmi par savu pagātni - viņai bijušas slepenas attiecības ar sievieti
Seriāla “X-faili. Slepenās lietas” zvaigzne Džiliana Andersone, kura seriālā “Kronis” pārliecinoši atveidoja Mārgaritu Tečeri, nākusi klajā ar negaidītu atklāsmi. Pusaudzes gados viņai bijušas slepenas viendzimuma attiecības...
58 gadus vecā aktrise vaļsirdīgi pastāstījusi par savu privāto dzīvi un atklājusi, ka vienas no viņas pirmajām attiecībām bijušas ar kādu meiteni. Tas noticis skolas gados ASV, kad pēc Lielbritānijā pavadītās bērnības kopā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi okeāna otrā krastā. Intervijā Džiliana atzina, ka tolaik jutusies spiesta šīs attiecības slēpt, jo tās šķita „nepieņemamas” un aizliegtas.
Laikrakstam “The Sunday Times” aktrise sacīja: „Vienas no manām pirmajām attiecībām bija ar vecāku meiteni vidusskolā… Taču tas šķita kaut kas aizliegts, nosodāms un nepareizs, tāpēc mēs slēpām. Vēlāk man izveidojās attiecības ar puisi, kurš par to uzzināja un izšķīrās no manis.”
Kad Džilianai Andersonei jautāja, vai viņa kādreiz domājusi, ka ir homoseksuāla, aktrise atbildēja: „Nē, jo man bija arī daži puiši. Taču es noteikti jutu, ka man pietrūka vārdu, lai to aprakstītu.”
Džilianas Andersones kleita ar vagīnu rotājumiem "Zelta globusa" 81. ceremonijā
Slavenā amerikāņu aktrise Džiliana Andersone uz 2024. gada "Zelta globusa" balvas sarkanā paklāja pārsteidza ar savu drosmīgo stilu.
Džiliana arī atklāja, ka vēlāk viņai izveidojušās vēl citas tuvas attiecības ar sievietēm, taču viņa nekad nav tās uztvērusi kā ilgtermiņa perspektīvu. “Es nekad nejutu, ka tās varētu pāraugt saistībās uz mūžu.”
Intervijā aktrise arī pastāstīja par grūtībām iekļauties vidusskolas vidē pēc pārcelšanās no Londonas uz ASV 11 gadu vecumā: „Es ne tikai nejutos iederīga – es arī nevēlējos iederēties. Es biju panks konservatīvā pilsētā. Tur nebija neviena cita ar deguna pīrsingu un mohikāņu frizūru.”
„Es ļoti daudz par sevi šaubījos, un mana pašapziņa bija zema. Man bija tik lielas cerības par dzīvi Amerikā, jo, augot Londonā, mani sauca par jeņķi, lai gan es runāju ar britu akcentu. Savukārt Amerikā mani pieņēma kā kaut ko īpašu un atšķirīgu mana akcenta dēļ, un es to izmantoju savā labā, līdz šī interese ar laiku apsīka.”
Andersone ir pārliecināta feministe. 2014. gada augusta intervijā žurnālam “Glamour” viņa sacīja: „Man feminisms ir asinīs, un, kad es dzirdu vai redzu, kā cilvēki noteiktās situācijās izturas pret sievietēm, man ir ļoti grūti to pieņemt.”
Ar pirmo vīru, “X failu” mākslas nodaļas asistentu Klaidu Klocu, aktrise apprecējās 1994. gada Jaungada dienā Havaju salās budistu ceremonijā. Viņu meita piedzima 1994. gada 25. septembrī. Andersone un Klocs izšķīrās 1997. gadā.
2004. gada 29. decembrī Andersone apprecējās ar dokumentālistu Džulianu Ozannu. Kāzas notika Lamu salā pie Kenijas krastiem. 2006. gada 21. aprīlī Andersone paziņoja par viņu šķiršanos. Aktrisei un viņas bijušajam partnerim, uzņēmējam Markam Grifitsam, ir divi dēli. Viņu attiecības beidzās 2012. gadā.
Andersone ar saviem trim bērniem dzīvo Londonā, kas par viņas pastāvīgajām mājām kļuva 2002. gadā. Kopš 2016. gada viņai ir ilgstošas attiecības ar britu dramaturgu un scenāristu Pīteru Morganu, izņemot īsu pārtraukumu 2020. gadā.