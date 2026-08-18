“Ozempic ķermenis” pārņem Holivudu: “Heroīna šiks” tagad izskatās gandrīz veselīgs
Holivudā atkal mainās skaistuma standarti. Pēc laika, kad modē bija izteikti sievišķīgas aprises un trenēti augumi, slavenību vidū arvien biežāk redzami ārkārtīgi tievi silueti. To jau salīdzina ar bēdīgi slaveno “heroīna šika” ēru 90. gados un 2000. gadu sākumā, taču šoreiz tievuma kultūru papildina arī svara samazināšanai paredzēto medikamentu popularitāte.
Īpašu uzmanību pēdējā laikā izpelnījušās tādas zvaigznes kā Ariana Grande, Emma Stouna, Demija Mūra un Dženna Ortega. Sociālajos tīklos un uz sarkanā paklāja viņu izskats raisījis diskusijas par to, vai Holivuda atkal nav aizgājusi pārāk tālu tievuma idealizēšanā. Un šoreiz runa nav tikai par svaru.
No “heroīna šika” līdz “Ozempic ķermenim”
90. gadu un 2000. gadu sākuma “heroīna šika” estētiku raksturoja ārkārtīgi kalsni augumi, izteikti kauli un apzināti trausls izskats. Toreiz šis skaistuma ideāls kļuva par modes industrijas simbolu.
Tagad līdzīgs siluets atgriežas, taču ar jaunu nosaukumu – “Ozempic ķermenis”.
Publiski nav iespējams zināt, vai konkrēta slavenība lieto svara samazināšanas medikamentus, un pašas zvaigznes par savu veselību ne vienmēr vēlas runāt. Tomēr Holivudas industrijas pārstāvji atzīst, ka pieprasījums pēc arvien slaidākiem augumiem ir kļuvis ļoti izteikts.
Vairāki avoti medijam “Page Six” stāstījuši, ka pat jau ļoti slaidas slavenības izmantojot tā dēvētās mikrodēvas jeb ļoti mazas GLP-1 medikamentu devas. Šādi apgalvojumi gan nav neatkarīgi pārbaudāmi.
Stilisti redz to, ko pati zvaigzne var nepamanīt
Viena no satraucošākajām tendences pusēm esot tā, ka stilisti arvien biežāk saskaras ar situācijām, kad slavenību augumi kļūst tik slaidi, ka ierastie dizaineru tērpi vairs neder.
Kāds Holivudas stilists norādījis, ka pat mazākie dizaineru paraugi dažkārt esot jāiešuj vēl mazāki. Savukārt citi stilisti stāstījuši, ka izmanto žaketes, mēteļus vai papildu apģērba kārtas, lai nosegtu izteikti kaulainas ķermeņa zonas.
“Viena aktrise redz, ka cita kļūst mazāka, un tad nākamā vēlas būt vēl mazāka,” norādījis kāds industrijas pārstāvis.
Tādējādi veidojas sava veida sacensība, kurā robeža starp “slaidu” un “pārāk tievu” kļūst arvien neskaidrāka.
Veselības eksperti brīdina par muskuļu zudumu
Slavenību ārkārtējais tievums satrauc arī uztura speciālistus.
Uztura speciāliste Džesa Beikere “Page Six” sacījusi, ka pēdējā laikā dažām slavenībām pamanījusi pazīmes, kas var liecināt par muskuļu masas zudumu – izteikti redzamus atslēgas kaulus, izteiktākas lāpstiņas un iekritušus deniņus.
Pēc ekspertes teiktā, medicīniskā vidē šādas izmaiņas var būt iemesls bažām, jo tās atsevišķos gadījumos var liecināt par nepietiekamu uzturu.
Tas ir īpaši būtiski svara samazināšanas medikamentu kontekstā. Šie medikamenti var būt nozīmīgs ārstēšanas līdzeklis cilvēkiem, kuriem tie nepieciešami, taču speciālisti uzsver, ka svara samazināšana pati par sevi nav vienīgais veselības rādītājs. Svarīga ir arī pietiekama uzturvielu un olbaltumvielu uzņemšana, kā arī muskuļu masas saglabāšana.
“Vai mans ķermenis ir pietiekami skaists?”
Problēma nav tikai pašās slavenībās. Tā ir arī tajā, ko miljoniem cilvēku redz katru dienu sociālajos tīklos.
Īpaši neaizsargāti ir pusaudži, kuri šādus attēlus var uztvert kā pierādījumu tam, kādam “pareizam” ķermenim būtu jāizskatās.
17 gadus vecā Noela no ASV medijam stāstījusi, ka, redzot ievērojami tievākas slavenības, viņai rodas jautājumi: vai viņa ir pietiekami skaista, vai viņas ķermenis atbilst tam, ko citi uzskata par pievilcīgu.
Arī 18 gadus vecā Lana uzskata, ka bažas par slavenību veselību nav tas pats, kas ķermeņa izsmiešana.
“Bažas par kāda cilvēka veselību nozīmē vēlēt viņam labāko, nevis mēģināt viņu pazemot,” viņa sacījusi.
Atkal modē “jo tievāks, jo labāk”?
Holivudas skaistuma standarti vienmēr ir mainījušies. Vēl pirms dažiem gadiem uzmanības centrā bija izteikti augumi, lielāki gurni un apaļīgākas formas. Tagad tendence atkal virzās pretējā virzienā.
Kāds stilists norādījis – agrāk visi vēlējās izskatīties kā Dženifera Lopesa, bet tagad atkal atgriežas “2001. gada modes tievums”.
Un tieši šeit slēpjas lielākā problēma: kad tievums kļūst par sacensību, ar vienkārši “slaidu” vairs nepietiek.
Viena slavenība kļūst tievāka, otra vēlas būt vēl tievāka, un nākamā mēģina pārspēt abas.
Britu aktrise un aktīviste Džemeila Džamila, kura pati publiski runājusi par savām problēmām ar ēšanas traucējumiem, nesen pievērsa uzmanību šai tendencei, norādot, ka daudzas sievietes izskatās tik trauslas, it kā varētu salūzt.
Viņas bažas ir vienkāršas – ja pieaugušas sievietes pastāvīgi tiek attēlotas kā skaistuma etalons tikai tāpēc, ka viņām ir ārkārtīgi tievs ķermenis, jaunākajai paaudzei var rasties sajūta, ka jebkāds dabisks ķermeņa apjoms nozīmē, ka ar viņām kaut kas nav kārtībā.
Un, iespējams, tieši tāpēc šī jaunā “heroīna šika” ēra ir satraucošāka par pašu modi – tā vairs nepaliek tikai uz modes mēles vai kinoekrāna, bet nonāk pusaudžu telefonos un ikdienas pašvērtējumā.