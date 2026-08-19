"Panorāmas" vadītāja Laura Vonda ierauta ģimenes šķiršanās drāmā
Latvijas Televīzijas "Panorāmas" diktores Lauras Vondas vārds ierauts viņas jaunā drauga bijušās laulības šķiršanas drāmā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Kā zina vēstīt žurnāls "Kas Jauns", sabiedrībā jau kādu laiku izskan runas, ka Latvijas Televīzijas "Panorāmas" diktorei Laurai Vondai izveidojušās romantiskas attiecības ar Jāni Matēviču, kas ieņem ļoti atbildīgu amatu, proti, ir LMT Kiberdrošības uzturēšanas daļas vadītājs. Tiesa, ne Laura Vonda, ne Jānis Matēvičs komentārus par attiecībām nesniedz.
Vonda jau kādu laiku ir brīvas sievietes statusā. 2025. gada pavasarī publiski kļuva zināms, ka pēc 12 laulībā pavadītiem gadiem izjukusi viņas un LTV ziņu dienesta operatora Ivana Milova laulība. Laura un Ivans par precētu pāri kļuva 2012. gadā. Abi iepazinās, kad bijušā Kriminālpolicijas priekšnieka Jāņa Vondas meita Laura Vonda sāka strādāt LTV ziņu dienestā. Lauras un Ivana attiecībās dzimuši divi bērni. Laura godīgi atzīst, ka attiecības ar Ivanu bijis dienesta romāns. “Kad tikko sāku strādāt un paskatījos, cik mums televīzijā ir daudz pāru, ilgstošu, kas ir izveidojuši ģimeni, man tas šķita dīvaini. Domāju – kas te notiek? Bet rezultātā pašai tā iznāca,” pirms vairākiem gadiem intervijā žurnālam "Kas Jauns" sacīja Vonda, piebilstot: “Cilvēki darbā pavada daudz laika, un tā tās attiecības veidojas. Manuprāt, daudz normālāk ir iepazīties darbā, nevis tumsā, naktsklubā, reibumā.”
Kā norāda žurnāls - iespējams, ka Lauras un Jāņa jaunizveidotās attiecības neraisītu virkni jautājumu, ja tās mazliet neaizēnotu kāda nianse, proti, Jānis vēl neesot šķīris laulību ar bijušo sievu un abu kopīgo triju bērnu māti Larisu Matēviču. "Kas Jauns" redakcijā vērsās Larisas draugi, kuri gan vēlējās saglabāt anonimitāti, taču atklāja, ka atbalsta savu draudzeni kā vien spēj šajā viņai grūtajā periodā. Žurnāls "Kas Jauns" sazinājās ar Larisu, un viņa apstiprināja, ka jau vairākus mēnešus nedzīvo kopā ar vīru. Pērnā gada nogalē, dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, viņš esot aizgājis no abu kopīgajām ģimenes mājām un sācis citas attiecības.