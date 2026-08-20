“Īstais Indiana Džonss” džungļos atrod gadsimtiem meklēto inku “pazudušo pilsētu”
Gadsimtiem ilgi leģendām apvītā Vilkabamba tika uzskatīta par pēdējo inku valdnieku patvērumu. 1964. gadā amerikāņu pētnieks Džīns Savējs devās ekspedīcijā, lai atrastu noslēpumaino pilsētu, un džungļu dziļumā uzgāja milzīgas, ar sūnām apaugušas drupas.
Pēc spāņu konkistadoru iebrukuma 16. gadsimtā inku valdnieks Manko ar saviem ļaudīm atkāpās Andu kalnos un izveidoja jaunu galvaspilsētu – Vilkabambu. Pēc pilsētas krišanas 1572. gadā tā tika pamesta, un džungļi to gadsimtiem ilgi paslēpa no pasaules.
1911. gadā amerikāņu pētnieks Hairems Bingems, kurš vēlāk kļuva slavens ar Maču Pikču popularizēšanu, uzskatīja, ka Vilkabambu ir atradis. Taču vairāk nekā 50 gadus vēlāk Savējs pierādīja, ka Bingems kļūdījies.
Savējs kopā ar peruāņu pētnieku Antonio Santanderu 1964. gadā sasniedza Espíritu Pampa reģionu. Vietējie iedzīvotāji sākotnēji baidījās viņus vest uz drupām, taču pētniekiem izdevās tās atrast.
“Mēs nespējām noticēt savām acīm. Katru dienu viss kļuva vēl fantastiskāks,” vēlāk stāstīja Savējs.
Ekspedīcija atklāja plašu apmetni ar pilīm, akmens celtnēm, strūklakām un terasēm. Īpaši svarīgs atradums bija jumta dakstiņi – vēsturiskajos avotos bija aprakstīts, ka Vilkabambā atradusies pils ar dakstiņu jumtu.
Vēlāk vēsturnieki salīdzināja drupas ar senajiem aprakstiem un secināja, ka tās patiešām atbilst pēdējai inku galvaspilsētai.
Ironiskākais – Bingems 1911. gadā bija nonācis pavisam netālu no vietas, kuru vēlāk identificēja kā Vilkabambu.
Arī šodien liela daļa senās pilsētas atrodas džungļu dziļumā, un tās noslēpumi vēl nav pilnībā atklāti.