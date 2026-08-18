Koncerts "Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne" 2026. gada augustā
2026. gada 15. augustā, atzīmējot Pētera Vaska fonda piecpadsmit gadu jubileju, Mazā Mežotnes pils aicināja uz tradicionālo koncertu "Pēteris Vasks ...
FOTO: Mazajā Mežotnes pilī izskan Pētera Vaska fonda jubilejas koncerts
Aizvadītās nedēļas nogalē, atzīmējot Pētera Vaska fonda piecpadsmit gadu jubileju, Mazā Mežotnes pils aicināja uz tradicionālo koncertu “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne".
Fonda jubilejas koncertā muzicēja izcili mūziķi: vijolniece Magdalēna Geka, klarnetists Egīls Šēfers, čellists Kristaps Bergs un pianiste Iveta Cālīte, un šajā skaistajā vasaras vakarā Lielupes krastā skanēja Krista Auznieka jaundarba “Anima” klarnetei un čellam pirmatskaņojums; Pētera Vaska 1985.gadā komponētais astoņdaļīgais klavieru trio “Episodi e Canto Perpetuo” jeb “Epizodes un mūžīgais dziedājums”; divdesmitā gadsimta kamermūzikas šedevrs – Olivjē Mesiāna “Kvarteta laika beigām”, kas komponēts 1941.gadā karagūstekņu nometnē, kā arī pēc Pētera Vaska lūguma programmā iekļautais viņa domubiedra Arvo Perta skaņdarbs “Fratres” vijolei un klavierēm.
26. septembrī koncertsezonas izskaņā pilī ar koncertu viesosies divas lieliskas mūziķes: brīnišķīgā latviešu vijolniece Vineta Sareika un izcilā pianiste Amandīne Savarī.