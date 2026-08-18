Latvija "Oskara" balvas nominācijai izvirza Viestura Kairiša filmu "Uļa"
Sākoties gadskārtējai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas nomināciju kategorijā "Labākās starptautiskās filmas balva”, izvērtētas Latvijas filmas, kas šogad tika pieteiktas šai starptautiskajai sacensībai. Nacionālā ekspertu komisija vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt spēlfilmu "Uļa", režisora Viestura Kairiša jaunāko kinodarbu, kurā titullomu atveido Kārlis Arnolds Avots.
Izvērtēšanai pieteiktās filmas apsprieda Nacionālā kino centra (NKC) izveidotā nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprinājusi ASV Kinoakadēmija, – starptautiskā sadarbībā pieredzējušie producenti Alise Ģelze un Matīss Kaža, kinokritiķe Kristīne Simsone, producents un režisors Raitis Ābele, Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma. Latvijas kinoproducenti šogad komisijas izvērtēšanai bija pieteikuši divas pilnmetrāžas filmas – režisora Dzintara Dreiberga spēlfilmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" (studija "Kultfilma") un režisora Viestura Kairiša spēlfilmu "Uļa" (studija "Ego Media").
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Vispusīgi izvērtējot atšķirīgā estētikā veidoto filmu kvalitātes, nacionālā ekspertu komisija nolēma par Latvijas pieteikumu ASV Kinoakadēmijas balvas kategorijai "Labākā ārzemju filma" izvirzīt spēlfilmu "Uļa", kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja maijā Kannu kinofestivāla konkursā "Un certain regard" ("Īpašais skatiens"), un tas ir viens no svarīgākajiem starptautiskajiem notikumiem pēdējā laika Latvijas kinodzīvē. Aktieris Kārlis Arnolds Avots ir saņēmis starptautiska mēroga novērtējumu par lomu šajā filmā, iegūstot labākā aktiera balvu Jeruzalemes kinofestivālā, Latvijas filma "Uļa" jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvas kontekstā – tas apliecina filmas iespējas tikt ievērotai un uzrunāt ne tikai lokālu, bet arī starptautisku auditoriju.
Latvijas kinoteātru repertuārā filma "Uļa" nonāks septembra vidū. Filma ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar studijām "Allfilm" (Igaunija), "Staron Film" (Polija) un "Tremora" (Lietuva). Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors Viesturs Kairišs, producents Guntis Trekteris, filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, filmas māksliniece ir Ieva Jurjāne. Īpašs ir arī galvenās lomas atveidotāja Kārļa Arnolda Avota pienesums – viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem, bet arī projekta idejas līdzautors.
Pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija "Cilvēka bērns" (1991, Jānis Streičs), "Oskaru" sacensībā Latvija atgriezās ar filmu "Rīgas sargi" (izvirzīta 2008. gadā, režisors Aigars Grauba). Turpmākajos gados ekspertu komisijas vērtējumā tikušas atlasītas jau 15 citas filmas, jaunākās no tām – "Janvāris" (2022, Viesturs Kairišs), "Mana brīvība" (2023, Ilze Kunga-Melgaile), "Straume" (2024, Gints Zilbalodis) un "Dieva suns" (2025, Raitis un Lauris Ābeles).