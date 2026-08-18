Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Jesica Zundovska gatava vēl radikālākām ķermeņa pārmaiņām - pārveidot ribas
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Jesicu Zundovsku sagaidīja nozīmīgs un satraucošs ceļojums uz Armēniju, kur viņai bija paredzēta plastiskā operācija. Pirms došanās ceļā Jesica atklāti pārrunā ar vīru savas ieceres un to, kādas pārmaiņas viņa vēlētos piedzīvot.
Galvenais mērķis ir tauku atsūkšana, tomēr Jesicas plāni ar to neaprobežojas. Viņa apsver arī citas procedūras, tostarp krūšu implantus, ja pēc konsultācijas ar ārstu izrādīsies, ka tie būtu nepieciešami vēlamā rezultāta sasniegšanai. Juris savukārt neslēpj, ka viņam Jesica jau šķiet skaista tāda, kāda ir, tomēr sola sievu atbalstīt. Viņš atzīst, ka pret implantiem nebūtu kategoriski noskaņots, ja Jesica to vēlētos.
Sarunā Jesica vīram arī atrāda ķermeņa zonas, no kurām paredzēts atbrīvoties. Viņa vēlas, lai operācijas rezultātā figūras aprises kļūtu izteiktākas, un cer uz būtiskām vizuālām pārmaiņām. Taču ar to Jesicas nākotnes ieceres nebeidzas. Viņa apsver arī daudz radikālāku procedūru – ribu pārveidošanu, jo tā tiek reklamēta kā veids, kā akcentēt vidukli. Šādas pārmaiņas prasītu arī ilgāku atveseļošanās periodu un korsetes nēsāšanu. Jesica pati atzīst, ka viņai šī ideja šķiet aizraujoša, lai gan gala lēmums būs atkarīgs no konsultācijas ar ārstu un konkrētās situācijas.