Ieva Adamss atklāti par sievas lomu: "Es vienreiz pamēģināju. Vairs nekad!"
TV raidījumā "Burku studijā" uzmanība pievērsta attiecību jautājumiem – sarunas gaitā tiek apspriestas arī partneru lomas un laulība. Par savu kategorisko nostāju šajos jautājumos atklāti runā Ieva Adamss.
Ieva Adamss atklāj, ka sievas statuss viņai nav bijis patīkams un šādu lomu atkārtot vairs nevēlas. “Es vienreiz pamēģināju būt sieva. Nekad vairs,” viņa saka. Viņa skaidro, ka problēma nav pašā cilvēkā vai attiecībās, bet gan tajā, ko sabiedrība bieži automātiski piešķir vārdam “sieva”. Līdz ar laulību, viņasprāt, nereti nāk virkne priekšstatu par to, kā sievietei šajā lomā būtu jāuzvedas un kādi pienākumi tai būtu jāuzņemas.
Ieva Adamss uzskata, ka arī ilgtermiņa attiecībās cilvēkiem nav obligāti jāiekļaujas tradicionālajos rāmjos. Adamss stāsta, ka savās pašreizējās attiecībās pat apzināti izvēlas citus apzīmējumus, lai saglabātu brīvības sajūtu. “Tiklīdz tu kādu pasludini – šis ir mans vīrs, es esmu viņa sieva –, tas uzreiz sagrauj brīvības sajūtu,” savu nostāju skaidro Ieva. Viņa uzsver, ka nevēlas nevienu kontrolēt un arī pati nevēlas justies kontrolēta.
Adamss par savu attieksmi pret šiem jautājumiem sākusi domāt jau pusaudzes vecumā. Tomēr vēlāk ļāvusi apkārtējo priekšstatiem ietekmēt savu dzīvi, līdz nonākusi pie secinājuma, ka tradicionālie priekšstati par attiecību lomām viņai vienkārši neder. Viņasprāt, sabiedrība šobrīd atrodas pārmaiņu posmā, kur līdzās pastāv vecās patriarhālās normas un daudz brīvāks skatījums uz attiecībām, dzimumu lomām un individuālo izvēli. “Es nevēlos nevienu kontrolēt. Un es nepakļaujos kontrolei,” uzsver Ieva, norādot, ka viņai daudz svarīgāka par formālu statusu ir personīgā brīvība un iespēja attiecībās saglabāt savu individualitāti.