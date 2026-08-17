Lidmašīnā sievietei sākas sirdslēkme - tas, kas notika pēc tam, pārsteidza visus
67 gadus vecā Liverpūles iedzīvotāja Dorotija Flečere devās uz Floridu, lai apmeklētu savas meitas kāzas, taču transatlantiskā lidojuma laikā no Mančestras viņai pēkšņi sākās stipras sāpes krūtīs un sirdslēkme.
Lidmašīnas apkalpe nekavējoties jautāja, vai salonā atrodas ārsts. Pēc brīža notika kas tāds, ko pasažieri diez vai varēja iedomāties – kājās piecēlās 15 cilvēki, un visi bija kardiologi.
Ārsti bija ceļā uz kardioloģijas konferenci Orlando. Viņi nekavējoties metās palīgā sievietei, izmantojot lidmašīnā pieejamo medicīnisko aprīkojumu. Flečerei tika pieslēgtas sistēmas, un speciālisti nepārtraukti uzraudzīja viņas stāvokli.
Situācija bija tik nopietna, ka lidmašīnas apkalpe pieņēma lēmumu mainīt maršrutu un veikt ārkārtas nosēšanos Ziemeļkarolīnā. Tur sieviete tika nogādāta slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā.
Pēc divām slimnīcā pavadītām dienām Flečere atveseļojās. Vēl neticamāk – jau nākamajā nedēļā viņa spēja piedalīties meitas Kristīnes kāzās.
“Es nespēju noticēt, kas notika. Visi šie cilvēki pēkšņi nāca manā virzienā. Ārsti bija brīnišķīgi. Viņi izglāba manu dzīvību,” vēlāk stāstīja Flečere.
Viņas meita atzina, ka notikušais bijis gan gada lielākais bieds, gan lielākais atvieglojums.
Ģimene vēlējusies pateikties ārstiem, taču notikumu steigas dēļ pat nav paspējusi noskaidrot viņu vārdus. Viņi zināja tikai to, ka 15 kardiologi bija devušies uz konferenci Orlando.
No visām iespējamajām lidmašīnām sirdslēkme viņai gadījās tieši tajā, kurā vienlaikus atradās 15 sirds speciālisti.