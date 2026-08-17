Amerikā mājdzīvniekiem un bērniem dod arvien līdzīgākus vārdus
Amerikāņu ģimenēm mājdzīvnieki kļūst arvien vairāk kā īsti ģimenes locekļi, un to apliecina arī vārdu izvēle – daži no populārākajiem suņu un kaķu vārdiem ASV ir bieži sastopami arī bērnu vidū.
Piemēram, Bella šogad ir populārākais suņu vārds ASV. Tas ir populārs arī meiteņu vidū – pilnais vārds Isabella ASV populārāko meiteņu vārdu sarakstā ierindojas septītajā vietā, bet Bella – 87. vietā.
Līdzīga situācija ir ar Leo. Tas ir trešais populārākais kaķu vārds ASV un vienlaikus 24. populārākais vārds zēniem. Savukārt Chloe ir 21. populārākais meiteņu vārds un 35. populārākais kaķu vārds.
Mājdzīvnieki kļūst par ģimenes locekļiem
Šī tendence nav pārsteidzoša – aptaujas liecina, ka 97% suņu un kaķu īpašnieku ASV savus mīluļus uzskata par ģimenes locekļiem. Vairāk nekā puse jeb 51% pat norāda, ka mājdzīvnieks ģimenē ir tikpat nozīmīgs kā cilvēks.
Arī tēriņi to apliecina. ASV mājdzīvniekiem ik gadu tiek tērēti vairāk nekā 147 miljardi dolāru – sākot no kvalitatīvas barības un kopšanas līdzekļiem līdz pat luksusa aksesuāriem.
Tikmēr diskusijas par tā dēvētajiem “kažokādu bērniem” jeb fur babies turpinās. Daļa cilvēku uzskata, ka mājdzīvniekus nevajadzētu pielīdzināt bērniem, savukārt citi uzsver, ka viņu mīlestība un vieta ģimenē nav mazāk svarīga.
ASV 2026. gada populārākie suņu vārdi:
- Bella
- Luna
- Max
- Coco
- Daisy
- Milo
- Buddy
- Lucy
- Charlie
- Lola