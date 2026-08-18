Brazīlijas vaksācija var radīt negaidītu blakusefektu: “Par šo neviens nestāsta”
Brazīlijas vaksācija sola gludu ādu, taču kāda ASV satura veidotāja pievērsusi uzmanību neparastam blakusefektam – pēc apmatojuma noņemšanas gāzu izdalīšanās var kļūt daudz skaļāka.
Sāra Bausa sociālajos tīklos brīdinājusi savus sekotājus, ka pēc Brazīlijas vaksācijas cilvēki var piedzīvot tā dēvētos “bikini pirdienus”. Viņasprāt, apmatojums iepriekš radījis zināmu berzi, bet pēc tā noņemšanas mainās ādas saskare un skaņas var kļūt izteiktākas.
“Lūk, par ko neviens nestāsta,” viņa sacījusi, skaidrojot savu teoriju.
@sarahebaus ANYONE getting a Brazilian wax should know this 😂 bringing this one back ✨ #brazilianwax #comedy ♬ original sound - Sarah Baus
Ņujorkā un Kalifornijā strādājoša skaistumkopšanas salona SUGARED + BRONZED dibinātāja Kortnija Klāhorna norādījusi, ka teorētiski lielāka ādas saskare, īpaši mitruma klātbūtnē, patiešām var radīt negaidītas skaņas. Tomēr viņa uzsver, ka lielākā daļa klientu par šādu problēmu neesot sūdzējušies.
Lai mazinātu berzi un mitrumu, pēc vaksācijas speciāliste iesaka izvēlēties brīvu, elpojošu apģērbu un kokvilnas apakšveļu. Tāpat pēc procedūras ieteicams vismaz 24 stundas izvairīties no intīmas tuvības, bet cilvēkiem, kuriem mēdz veidoties ieauguši matiņi, nogaidīt 48 stundas.
Tikmēr sociālajos tīklos citi vaksācijas piekritēji atzinuši, ka arī saskārušies ar negaidīti skaļām gāzu izdalīšanās skaņām pēc apmatojuma noņemšanas.