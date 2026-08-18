Laura Vizla raksta grāmatu. Vai tur būs arī par Kristapu Porziņģi?
Dzīves pārmaiņu laikā piedzīvotās atklāsmes pamudinājušas satura veidotāju Lauru Vizlu radīt ko paliekošu – uzrakstīt grāmatu. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņa atklāj, kāpēc dzīve Amerikā likusi vēl vairāk novērtēt Latviju, kādēļ apzināti sargā personisko dzīvi un kas gaidāms viņas grāmatā.
“Grāmata sākās ļoti personīgi – ar pierakstiem laikā, kad manā dzīvē daudz kas mainījās. Toreiz vēl nemaz nezināju, ka rakstu grāmatu. Tajā būs arī mani personīgie stāsti, taču šī grāmata nav tikai par mani. Mani daudz vairāk interesē, kā dzīves notikumi maina cilvēku un viņa pasaules skatījumu. Pārāk daudz vēl negribu atklāt, bet ceru, ka cilvēki tajā atpazīs arī daļu no sevis,” viņa stāsta. Grāmatas rakstīšana rit lēnāk, nekā sākotnēji iecerēts, taču Laura nesteidzas. Viņa ilgi domā, vēro un tikai pēc tam raksta. “Rakstīšana man ir rezultāts tam, kas ilgāku laiku noticis manā galvā. Dažas lietas nevar uzrakstīt, pirms neesi tās līdz galam sapratis. Nevēlos izdot grāmatu tikai tādēļ, lai varētu pateikt, ka esmu to izdarījusi. Man ir svarīgi, lai cilvēki, kas to izlasīs, var no grāmatas paņemt sev kaut ko līdzi.”
Pēc dzīves ASV vēl vairāk iemīlēja Latviju
No 2019. gada līdz 2023. gada izskaņai, dzīvojot Amerikā un esot attiecībās ar basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi, Laura Vizla guva vērtīgu dzīves pieredzi un satika cilvēkus, kuri iepriekš šķita neaizsniedzami.
“Amerika ir skaļa, ātra un pilna iespēju. Liela daļa no manas pieredzes ir, pateicoties dzīvei ārpus Latvijas. Dzīvojot viena Ņujorkā, satiku cilvēkus, kuri agrāk liktos neaizsniedzami, un aptvēru, cik maza patiesībā ir pasaule. Un ka lielākā daļa šķēršļu ir galvā.” Tomēr tieši dzīve ārzemēs viņai palīdzēja saprast, kur ir īstās mājas. “Esot prom, sajutu, cik ļoti mana vieta ir Latvijā. Te ir mana valoda, daba, kultūra un cilvēki. Jo vairāk iepazinu pasauli, jo vairāk iemīlēju Latviju.” Lai gan ceļošana joprojām ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, pārcelties uz dzīvi ārzemēs viņa šobrīd neplāno. “Es vispār vairs necenšos izplānot dzīvi vairākus gadus uz priekšu. Zinu, ka ceļošana vienmēr būs daļa no manas dzīves, bet mājas man ir Latvija.”
Privātajā dzīvē viss mierīgi
Sociālajos tīklos Laura labprāt dalās ar ikdienas mirkļiem, taču ne viss nonāk publiskajā telpā. “Es neesmu slēpusi savu dzīvi, bet nekad neesmu gribējusi privāto padarīt par saturu. Man šķiet ļoti svarīgi saglabāt daļu, kas pieder tikai man.” Viņa atzīst, ka pēdējos gados kļuvusi daudz nosvērtāka. “Es joprojām ar prieku sadarbojos ar zīmoliem, kuru vērtībām ticu, un esmu ļoti pateicīga par iespējām, ko šis darbs man ir devis. Vienkārši šobrīd arvien vairāk laika veltu rakstīšanai, lasīšanai un mācībām. Jūtu, ka veidoju kaut ko tādu, pie kā strādāšu vēl daudzus gadus.” Par privāto dzīvi viņa sola runāt tikai tad, ja tam patiešām būs iemesls. “Ja kādreiz par manu privāto dzīvi būs kas patiešām interesants, cilvēki droši vien to uzzinās. Pagaidām viss ir daudz mierīgāk, nekā internetam gribētos.” Pirms kāda laika, atbildot uz "Instagram" sekotāju jautājumiem, Laura atklāja, ka attiecībās viņa šobrīd nav, taču īpaši tās arī nemeklē, vienkārši dzīvo savu dzīvi.
Grūtības maina cilvēku
Runājot par pēdējo gadu atziņām, Vizla uzsver, ka dzīves grūtības cilvēku maina visvairāk, un par savu lielāko iedvesmas avotu viņa sauc nevis konkrētus cilvēkus, bet ziņkāri. “Es varu stundām lasīt par zinātniekiem, režisoriem, rakstniekiem, mūziķiem un viņu dzīves stāstus. Mani interesē ne tikai tas, ko viņi ir radījuši, bet arī kāpēc viņi pasauli redz tieši tā. Man patīk meklēt pavedienus starp vēsturi, mākslu, psiholoģiju un zinātni, jo ļoti dažādās jomās cilvēki bieži nonāk pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem.”