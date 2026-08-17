236 miljonus gadu veca fosilija liek pārrakstīt stāstu par zīdītāju izcelsmi
Zinātnieki, pētot 236 miljonus gadu senu fosiliju, nonākuši pie pārsteidzoša secinājuma – daži zīdītāju senči, iespējams, sākuši laist pasaulē dzīvus mazuļus daudz agrāk, nekā līdz šim uzskatīts.
Pētījums, kas publicēts žurnālā “Frontiers in Mammal Science”, balstīts uz izmirušās sugas Chiniquodon theotonicus kaulu analīzi. Šie dzīvnieki piederēja kinodontiem – senām, zīdītājiem līdzīgām radībām, kas tiek uzskatītas par vieniem no mūsdienu zīdītāju priekštečiem.
Līdz šim nebija skaidras atbildes, kad tieši zīdītāju evolūcijas gaitā parādījās dzīvu mazuļu dzemdēšana. Pētnieki tagad uzskata, ka šī pielāgošanās varēja notikt pat par 95 miljoniem gadu agrāk, nekā tika pieņemts.
Atklājums tika izdarīts nejauši, pētot pieauguša C. theotonicus īpatņa kaulus. Tajos zinātnieki pamanīja īpašus audus, kas liecināja par tā saukto jaundzimušā augšanas līniju – izmaiņu kaulā, kas veidojas pēc piedzimšanas.
Pētnieki pēc tam aprēķināja, cik svēris dzīvnieks piedzimšanas brīdī un cik liels tas bija pieaugušā vecumā. Aptuveni 1,7 kilogramus smagais jaundzimušais izauga līdz 12 kilogramiem, un šī proporcija bija daudz līdzīgāka mūsdienu zīdītājiem, kas dzemdē dzīvus mazuļus, nekā olu dējējiem.
Pētnieki pieļauj, ka dzīvu mazuļu dzemdēšana šiem senajiem dzīvniekiem varēja palīdzēt izdzīvot sarežģītos apstākļos. Triasa periodā pēc vienas no postošākajām masveida izmiršanām dzīvniekiem bija jāsacenšas par ierobežotiem resursiem, turklāt klimats kļuva sausāks un sezonālāks.
Tomēr zinātniekiem vēl jānoskaidro, vai šis gadījums bija izņēmums vai arī liecina par plašāku pāreju uz dzīvu mazuļu dzemdēšanu zīdītāju priekšteču evolūcijā.