Šons “Diddy” Kombss izkļūst no izolācijas režīma un saņem labas ziņas
Skandālos ierautais mūzikas magnāts Šons “Diddy” Kombss pagājušajā mēnesī pēc konflikta cietumā nonāca izolācijas kamerā.
Šons “Diddy” Kombss pēc trim izolācijas kamerā pavadītām nedēļām atkal atgriezies pie pārējiem ieslodzītajiem. Kamēr reperis atradās nošķirts no pārējiem, viņa situācijā notikušas vairākas pārmaiņas.
Portāls TMZ informē, ka 13. augustā Diddy izlaists no izolācijas kameras, kur nonāca 24. jūlijā pēc notikuša konflikta ar citu ieslodzīto.
Kombss, kurš cietumā atrodas kopš 2024. gada septembra, esot juties cita ieslodzītā aizskarts un nolēmis “ņemt lietas savās rokās”, pagājušajā mēnesī vēstīja TMZ. Abi vīrieši sākuši viens otru grūstīt, taču apsardze ātri iejaukusies un konfliktu izbeigusi.
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Iznākot no izolācijas kameras, 56 gadus veco Kombsu gaidīja arī laba ziņa – viņa paredzamais atbrīvošanas datums pārcelts uz agrāku laiku, proti, 2028. gada janvāri. Par šo lēmumu kļuva zināms dažas dienas pēc tam, kad mūziķis nonāca izolācijā.
Šī nav pirmā reize, kad mainīts Kombsa paredzamais atbrīvošanas datums. 2025. gada oktobrī pēc divus mēnešus ilgas tiesas prāvas viņam piesprieda 50 mēnešu cietumsodu. Reperis atzīts par vainīgu divās apsūdzībās par personu pārvadāšanu prostitūcijas nolūkā. Soda termiņā tika ieskaitīts arī laiks, ko viņš jau bija pavadījis apcietinājumā, un sākotnēji bija paredzēts, ka brīvībā viņš varētu iznākt 2028. gada 28. maijā.
Šogad paredzamais atbrīvošanas datums mainīts vairākkārt – vispirms uz 25. aprīli, tad 15. aprīli, vēlāk uz 23. februāri, bet tagad jau uz janvāri. Tiek skaidrots, ka datumi var mainīties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ņemot vērā ieslodzītā labu uzvedību, jau izciesto soda laiku un dalību cietuma rehabilitācijas programmās.