Brunejas sultāns, kurš atbalsta nāvessodu, nomētājot ar akmeņiem par homoseksualitāti un laulības pārkāpšanu, atņem vedeklai karaliskos titulus
Brunejas sultāns Hasanals Bolkiahs atņēmis savai vedeklai Pengiranai Rābiatulai Adavijai karaliskos titulus, par iemeslu minot necieņas izrādīšanu.
Pašlaik pasaulē visilgāk valdošais monarhs šādu lēmumu pieņēmis pēc tam, kad 33 gadus vecā sieviete ar savu rīcību esot “aptraipījusi monarhijas labo vārdu”, teikts oficiālajā paziņojumā.
Pengirana Brunejas karaliskajai ģimenei pievienojās 2015. gadā, kad vērienīgās desmit dienu ilgās kāzu svinībās apprecējās ar princi Abdulu Maliku, kurš ir ceturtais Brunejas troņa mantošanas rindā.
Pārim ir četri bērni, kuru karaliskos titulus šis lēmums nav skāris: princese Mutīja (10), princese Fatija (8), princese Khāliša (6) un princese Nabīla (16 mēneši).
Princis Abduls Maliks ir sultāna otrais dēls no viņa pirmās laulības ar karalieni Salehu. Sultānam no trim sievām ir 12 bērnu.
Pils nav atklājusi, kāda tieši vedeklas rīcība bijusi par iemeslu titulu atņemšanai. Tomēr, kā vēsta Malaizijas laikraksts “New Straits Times”, Brunejas karaļnama pārstāvji apstiprinājuši, ka Pengirana vairs nav karaliskās ģimenes pārstāve.
“Pengiranai Rābiatulai Adavijai tituli atņemti, jo viņas rīcība tika atzīta par karaliskās ģimenes locekļa dzīvesbiedrei nepiedienīgu,” informē izdevums. “Tāpat secināts, ka viņas rīcība ir aptraipījusi monarhijas labo vārdu un liecina par necieņu pret sultānu Hasanalu Bolkiahu.”
80 gadus vecais Hasanals Bolkiahs ir Brunejas sultāns, kura rokās ir neierobežota vara. Kopš 1984. gada, kad valsts ieguva neatkarību no Apvienotās Karalistes, viņš ieņem arī premjerministra amatu.
Sultāna valdīšanas laiku pavadījuši neskaitāmi skandāli, un viņš vairākkārt kritizēts par cilvēktiesību situāciju valstī. Neraugoties uz to, Bolkiaham, šķiet, bijušas draudzīgas attiecības ar mūžībā aizgājušo Lielbritānijas karalieni Elizabeti II. Arī Bolkiaham, tāpat kā savulaik viņa tēvam, karaliene piešķīra bruņinieka titulu. Abi monarhi savu valdīšanas gadu laikā vairākkārt tikās gan Londonā, gan Brunejas galvaspilsētā Bandarseribegavanā.
Atšķirībā no Lielbritānijas monarha Brunejas sultāna vara nav tikai simboliska – viņa rokās ir visa valsts izpildvara. To paredz 1959. gadā pieņemtā konstitūcija, kas sultānam piešķir arī plašas pilnvaras ārkārtas situācijās.
2006. gadā tika ziņots, ka sultāns pat veicis izmaiņas valsts konstitūcijā, lai nostiprinātu savu neaizskaramību. Būdams premjerministrs, viņš vienlaikus vada arī valdību un ieņem aizsardzības, ārlietu un finanšu ministra amatus. Viņa pakļautībā ir arī valsts policija.
Sultāns ir arī valsts reliģiskais vadītājs, bet islāms ir Brunejas oficiālā reliģija. 2014. gadā viņš iestājās par šariata likumos paredzēto sodu ieviešanu. Par atsevišķiem pārkāpumiem tie paredz nomētāšanu ar akmeņiem līdz nāvei, miesas daļu nociršanu un pēršanu.
Šādi sodi paredzēti arī par abortiem, laulības pārkāpšanu un viendzimuma seksuālām attiecībām.
Sultāna iecere jau 2014. gadā izraisīja satraukumu cilvēktiesību aizstāvju vidū. Vairākas slavenības, tostarp Džordžs Klūnijs un Eltons Džons, aicināja boikotēt ar sultānu saistītās viesnīcas. Īpaši tika izcelta viesnīcu grupa “Dorchester Collection”, kurai pieder viesnīcas ASV un Eiropā.
Arī izglītības iestādes, kurām bija saikne ar sultānu, tostarp Oksfordas Universitāte un Londonas Karaliskā koledža, tika aicinātas anulēt viņam piešķirtos goda grādus.
Būdams premjerministrs, sultāns ir virzījis arī pret LGBT cilvēkiem vērstus likumus. Kopš 2019. gada aprīļa par homoseksuālām attiecībām un laulības pārkāpšanu Brunejas likumi paredz nāvessodu, nomētājot ar akmeņiem. Likums aizliedz viendzimuma seksuālās attiecības, taču, lai personu varētu notiesāt, pārkāpumam jābūt neatkarīgu liecinieku apliecinātam.