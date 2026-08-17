Kino
Šodien 19:48
84 gadu vecumā Harisons Fords atgriežas Indiana Džonsa lomā
Leģendārais aktieris Harisons Fords 84 gadu vecumā atkal iejutīsies Indiana Džonsa lomā – šoreiz jaunā Disneja atrakcijā “Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent” Volta Disneja pasaules “Animal Kingdom” parkā.
Par jaunumu Fords paziņoja video vēstījumā Disneja fanu pasākumā, atklājot, ka pirmo reizi pats kļuvis par modeli Indiana Džonsa animatroniskajam tēlam.
Aktieris ar humoru piebilda, ka tēlam būs arī bailes no čūskām.
Fords Indiānu Džonsu pirmoreiz atveidoja 1981. gadā filmā “Pazudušā šķirsta meklējumos” un kopumā šajā lomā parādījies piecās filmās vairāk nekā 40 gadu laikā.
Šā gada martā Fords saņēma Aktieru ģildes mūža ieguldījuma balvu. Toreiz viņš pajokoja, ka balvu saņemot “karjeras vidū”, jo joprojām esot strādājošs aktieris.