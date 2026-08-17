Atklātas sirdi plosošas detaļas par aktrises Heidenas Panetjēras dzīves pēdējiem mirkļiem
Atklātas jaunas detaļas par 36 gadus vecās aktrises Heidenas Panetjēras dzīves pēdējiem mirkļiem. Kā vēsta ārvalstu mediji, mediķi vairāk nekā pusstundu centušies aktrisi atdzīvināt, taču viņas dzīvību glābt nav izdevies.
Svētdien, 17. augustā, ap plkst. 13:50 pēc vietējā laika policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma izsaukumu uz kādu dzīvesvietu Grīnvilā, Dienvidkarolīnas štatā, kur atradusies nereaģējoša sieviete. Vēlāk tika apstiprināts, ka tā bijusi Panetjēra.
Saskaņā ar TMZ rīcībā esošo informāciju ārkārtas dienestiem piezvanījis kāds aktrises draugs. Zvanītāja identitāte publiski nav atklāta.
Ierodoties notikuma vietā, mediķi sākuši intensīvus reanimācijas pasākumus. Tiek ziņots, ka izmantota paplašināta sirds un plaušu reanimācija, kas ietver ne tikai sirds masāžu, bet arī medikamentu ievadīšanu, elpceļu nodrošināšanu un nepārtrauktu sirds ritma uzraudzību.
Neraugoties uz mediķu centieniem, Panetjēru atdzīvināt neizdevās. Par mirušu viņa tika pasludināta plkst. 14:32.
Mediju iegūtajos neatliekamo dienestu radiosakaru ierakstos neilgi pirms aktrises nāves esot dzirdamas atsauces uz iespējamu pārdozēšanu un sirdsdarbības apstāšanos. Tomēr pagaidām tas nav apstiprināts kā oficiālais nāves cēlonis.
Panetjēras pārstāvis norādījis, ka pašlaik plašākas informācijas nav, taču sākotnējā informācija liecinot, ka šāda versija tiek izskatīta.
Grīnvilas policijas departaments un apgabala koronera birojs turpina izmeklēšanu. Policija uzsvērusi, ka sākotnējā izmeklēšanā nav konstatētas vardarbības vai citu aizdomīgu apstākļu pazīmes.
Precīzs aktrises nāves cēlonis tiks noteikts pēc autopsijas, un līdz tās rezultātu saņemšanai amatpersonas nav apstiprinājušas izskanējušās versijas par iespējamu pārdozēšanu.
Heidena Panetjēra savu aktrises karjeru sāka jau bērnībā. Plašāku atpazīstamību viņa ieguva ar lomām seriālos “Izredzētie: Pasauli glābjot” un “Nešvila”, kā arī šausmu filmu franšīzē “Kliedziens”.
Aktrise iepriekš vairākkārt publiski runāja par savu atkarību no alkohola un opioīdiem, kas, pēc viņas pašas teiktā, gadiem ilgi būtiski ietekmēja gan privāto dzīvi, gan veselību.