Aktrise Elizabete Olsena sagaidījusi pirmo bērnu
Aktrise un seriāla “WandaVision” zvaigzne Elizabete Olsena un viņas vīrs, mūziķis Robijs Ārnets, kļuvuši par vecākiem – pāris sagaidījis savu pirmo bērnu.
37 gadus vecā “WandaVision” zvaigzne sestdien, 15. augustā, tika nofotografēta Losandželosā, nesot mazuli baltā bērnu pārnēsājamajā somā. Pagaidām pāris nav publiski atklājis ne bērna dzimumu, ne vārdu, ne precīzu dzimšanas datumu.
📸 | Flagraram a mamãe Elizabeth Olsen passeando com seu bebê recém-nascido e o marido Robbie Arnett.— Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) August 16, 2026
Esse é o primeiro filho do casal.
(via: Page Six) pic.twitter.com/8m15082iGn
Par Olsenas grūtniecību kļuva zināms tikai jūnijā, kad aktrise tika pamanīta pusdienojam Losandželosā. Fotogrāfijās bija redzams viņas grūtnieces vēders. Arī pati aktrise grūtniecības laikā publiski par gaidāmo ģimenes pieaugumu daudz nerunāja.
Olsena un 34 gadus vecais mūziķis Ārnets saderinājās 2019. gada jūlijā pēc aptuveni trīs gadu attiecībām. Vēlāk abi slepus apprecējās – pāris laulību noslēdza pirms Covid-19 pandēmijas, bet vēlāk sarīkoja arī kāzu svinības.
Abi allaž centušies savu privāto dzīvi turēt prom no uzmanības centra. Olsena 2025. gada novembrī intervijā “People” stāstīja, ka gan viņa, gan vīrs ir drīzāk introverti un skaļiem pasākumiem labprātāk izvēlas mierīgu vakaru mājās, kopīgi gatavojot vakariņas un skatoties filmu.