Robijs Viljamss atklāj, ka viņam diagnosticēts autisms
“Tas izskaidro tik daudz ko,” atzinis dziesmas “Let Me Entertain You” izpildītājs Robijs Viljamss. Britu dziedātājs atklājis, ka viņam nesen diagnosticēts autisms.
Izdevums “Daily Mail” pirms dažām dienām vēstīja, ka populārais dziedātājs nācis klajā ar jaunumiem par savu veselību. Tiekoties ar faniem jautājumu un atbilžu pasākumā, kas bija veltīts viņa apģērbu zīmola popularizēšanai, Viljamss atklāja: “Man ir UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms), un nupat uzzināju, ka man ir arī autisms.”
Dziesmas “Angels” izpildītājs neslēpa, ka patiesībā par šo diagnozi ir “ļoti priecīgs”, jo tā “izskaidro tik daudz ko” viņa dzīvē un uzvedībā. “Tagad man ir universāla atruna,” viņš pajokoja. Turpmāk, skaidrojot dažādas savas dīvainības, viņš varēšot vienkārši pateikt: “Piedodiet, man ir autisms.”
Robijs Viljamss ar sievu Aīdu un meitu Tediju filmas “Tinsel Town” pirmizrādē
Iepriekš Viljamss ir atzinis, ka gadu gaitā viņam UDHS diagnosticēts trīs reizes, pirmoreiz — 2006. gadā. Viņš ir runājis arī par uzmācīgām domām, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot. Savulaik dziedātājs tās salīdzinājis ar “iekšēju Tureta sindromu” – šīs domas paliek viņā un ārēji neizpaužas. Tureta sindroms ir iedzimta nervu sistēmas slimība, kuras dēļ cilvēkam rodas pēkšņas, atkārtotas un no gribas neatkarīgas kustības vai skaņas, ko sauc par tikiem.
Robijs Viljamss slavu ieguva pusaudža gados, kļūstot par britu puišu grupas “Take That” dalībnieku. 90. gadu sākumā, kad dziedātājs bija grupas sastāvā, “Take That” septiņas reizes sasniedza Apvienotās Karalistes singlu topa pirmo vietu.
Robijs Viljamss uzstājas Rīgā; 03.08.2025
Mežaparka Lielajā estrādē 3. augustā uzstājās britu mūziķis Robijs Viljamss, kurš sniedza priekšnesumu turnejas "Britpop" ietvaros.
Pēc aiziešanas no grupas Viljamss sāka ārkārtīgi veiksmīgu solo karjeru. Viņa kontā ir jau 16 albumi, kas sasnieguši Apvienotās Karalistes topa pirmo vietu. Jaunākais ieraksts “Britpop” ļāva viņam pārspēt rekordu, kas iepriekš piederēja leģendārajai grupai “The Beatles”. Šo faktu apstiprina arī Apvienotās Karalistes oficiālā topa dati un Ginesa rekordu reģistrs. Viljamss ir rekordists arī “Britu Awards” balvu skaita ziņā - viņš saņēmis 18 trofejas, kā arī divas reiz nominēts “Grammy” godalgai.
2024. gadā Viljamsa dzīvesstāstu iemūžināja muzikālā biogrāfiskajā filmā “Better Man: Robija Viljamsa stāsts”, ko uzņēma filmas “Izklaides karalis” (“The Greatest Showman”) režisors Maikls Greisijs. Īpašu uzmanību filma izpelnījās ar neparastu māksliniecisko risinājumu – Viljamss tajā attēlots kā ar datorgrafiku radīts pērtiķis.
Pagājušajā mēnesī Viljamss bija arī viena no zvaigznēm, kas uzstājās FIFA Pasaules kausa fināla pasākumā ASV.