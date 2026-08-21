Filmai “Netīrās dejas” - 39 gadi: pārsteidzoši fakti par kino klasiku, kas kļuva par pasaules fenomenu
1987. gada vasarā uz kinoekrāniem nonāca stāsts, kas sākotnēji nešķita radīts tam, lai kļūtu par vienu no atpazīstamākajām romantiskajām filmām pasaulē.
“Netīrās dejas” (“Dirty Dancing”), kurā galvenās lomas atveido Dženifera Greja un Patriks Sveizijs, skatītājus aizveda uz 1963. gada vasaru un kūrortu Katskilu kalnos. Tur 17 gadus vecā Frēnsisa “Mazulīte" Hausmena kopā ar ģimeni pavada brīvdienas, līdz iepazīšanās ar harismātisko deju instruktoru Džoniju Kāslu pilnībā maina viņas vasaru. Slepenas deju nodarbības pāraug jūtās, bet abu attiecībām pretī stājas gan sociālās atšķirības, gan Frēnsisas ģimenes gaidas.
Filmas panākumi tālu pārsniedza tās veidotāju sākotnējās cerības. Tās kulminācijas dziesma “(I've Had) The Time of My Life” ieguva gan “Oskaru”, gan “Zelta globusu” kā labākā oriģināldziesma, bet Bila Medlija un Dženiferas Vorensas izpildījums saņēma arī “Grammy” balvu. Filmas skaņu celiņš kļuva par milzu panākumu, bet “Netīrās dejas” no romantiskas mazbudžeta drāmas pārtapa globālā popkultūras fenomenā.
Gandrīz četras desmitgades vēlāk filmu joprojām citē, parodē un atdarina televīzijas seriālos, kino un pat kāzās.
Šodien, 21. augustā, “Netīrajām dejām” aprit 39 gadi, tāpēc atskatāmies uz pārsteidzošiem faktiem par kino klasiku, kuras aizkulises dažbrīd bijušas gandrīz tikpat interesantas kā pats stāsts.