Simtiem cilvēku atvadās no leģendārās Bonijas Taileres
Šodien, 17. augustā, Velsā pēdējā gaitā pavadīta leģendārā dziedātāja Bonija Tailere, kura 8. jūlijā negaidīti nomira 75 gadu vecumā. Atvadīties ...
FOTO: pēdējā gaitā pavada Boniju Taileri - tuvinieki un fani pulcējas, lai atvadītos no Velsas mūzikas leģendas
Šodien, 17. augustā, Velsā pēdējā gaitā pavadīta leģendārā dziedātāja Bonija Tailere, kura 8. jūlijā negaidīti nomira 75 gadu vecumā. Atvadīties no hita “Total Eclipse of the Heart” izpildītājas Svonsī ieradušies ne tikai viņas ģimenes locekļi un draugi, bet arī simtiem uzticīgu fanu.
Cilvēki pie Svonsī katedrāles sāka pulcēties jau agri no rīta. Daudzi ieradušies, lai pateiktu pēdējās ardievas dziedātājai, kura savas vairāk nekā piecus gadu desmitus ilgās karjeras laikā kļuva par vienu no atpazīstamākajām Velsas balsīm pasaulē.
Atvadu dievkalpojums Svētās Marijas baznīcā sākas pulksten 12 pēc vietējā laika. Baznīcā drīkst ieiet tikai dziedātājas ģimene, draugi un īpaši uzaicinātie viesi, taču pārējiem interesentiem ceremoniju iespējams vērot uz lielā ekrāna netālu esošajā Svētā Dāvida laukumā. Dievkalpojums tiek pārraidīts arī internetā.
Starp cilvēkiem, kuri ieradušies atvadīties no Taileres, ir dažādu paaudžu klausītāji. Kāda māte ar meitu stāstījušas, ka dziedātāja vienmēr bijusi daļa no viņu dzīves un viņas karjerai ģimene sekojusi gadiem ilgi. Īpaši viņas uzsvērušas Taileres lepnumu par savu velsisko izcelsmi un to, ka dziedātāja, par spīti starptautiskajai slavai, nekad necentās atteikties no sava raksturīgā akcenta vai saknēm.
Paredzēts, ka atvadu ceremonija ilgs aptuveni stundu. Pēc tās Taileres zārks tiks nogādāts uz Skewen, kur dziedātāja piedzima un uzauga.
Aptuveni pulksten 13.20 pēc vietējā laika bēru korteža dosies cauri pilsētai, dodot vietējiem iedzīvotājiem vēl vienu iespēju atvadīties no slavenās novadnieces. Pēc tam paredzēta privāta atvadu ceremonija tikai ģimenes lokā.
Šodienas bēres noslēdz vairākas dienas ilgu atvadīšanos no mūziķes.
Tūkstošiem fanu Velsā atvadās no leģendārās Bonijas Taileres
Tūkstošiem britu dziedātājas Bonijas Taileres fanu sestdien pulcējās viņas dzimtajā Dienvidvelsā, lai godinātu mūziķes piemiņu brīdī, kad viņas zārks tika ...
Bonija Tailere, īstajā vārdā Geinora Hopkinsa, nomira 8. jūlijā slimnīcā Portugālē, kur viņa pavadīja daļu sava laika. Viņai bija 75 gadi.
Maijā dziedātājai bija nepieciešama neatliekama zarnu operācija, pēc kuras mediķi viņu ievietoja mākslīgi izraisītā komā. Vēlāk viņas ģimene pavēstīja, ka mūziķe slimnīcā negaidīti aizgājusi mūžībā.
Tailere piedzima 1951. gada 8. jūnijā Skewenā, Velsā, un uzauga daudzbērnu ģimenē. Lai gan vēlāk viņas karjera kļuva starptautiska, dziedātāja visu mūžu saglabāja ciešu saikni ar dzimteni. Pasaules slavu viņai atnesa neatkārtojamā, piesmakusī balss un tādi hiti kā “It’s a Heartache”, “Total Eclipse of the Heart” un “Holding Out for a Hero”.
2013. gadā Tailere pārstāvēja Lielbritāniju arī Eirovīzijas dziesmu konkursā.