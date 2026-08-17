Robertam De Niro - 83: pārsteidzoši fakti, ko par Holivudas leģendu, iespējams, nezināji
Šodien, 17. augustā, 83. dzimšanas dienu svin Roberts De Niro — aktieris, kura vārds jau gadu desmitiem ir nesaraujami saistīts ar amerikāņu kino vēsturi. 1943. gada 17. augustā Ņujorkā dzimušais Roberts De Niro savulaik bija kautrīgs Griničvilidžas zēns, taču vēlāk kļuva par vienu no ietekmīgākajiem un atzītākajiem savas paaudzes aktieriem.
Roberts De Niro bija viena no sejām, kas 20. gadsimta 70. gados palīdzēja veidot tā dēvēto jauno Holivudu. Īpaši nozīmīga kļuva viņa sadarbība ar režisoru Mārtinu Skorsēzi, kas aizsākās ar 1973. gada filmu “Ļaunās ielas” un vēlāk turpinājās tādos kino darbos kā “Taksists”, “Satrakotais vērsis”, “Krusttēvs”, “Kazino”, “Īrs” un “Ziedu mēness slepkavas”. Pat tad, kad vēlākajos gados De Niro arvien biežāk pievērsās komēdijām, viņa ārkārtīgā nopietnība, gatavojoties lomām, nekur nepazuda.
Viņa kontā ir divi “Oskari”, bet 2025. gadā Kannu kinofestivāls De Niro pasniedza arī goda “Zelta palmas zaru” par mūža ieguldījumu kino.
Par godu aktiera dzimšanas dienai, ieskatīsimies interesantos un reizēm pat neticamos faktos par Robertu De Niro.