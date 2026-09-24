Uz darbu kā uz svētkiem! Rīgas Jūgendstila centra darbinieču formas tērpu stāsts
Cieši savilkta korsete, gari svārki, kas apgrūtina katru soli, un plata cepure, kas aizsedz skatu. Tā izskatījās eleganta jūgendstila dāma pirms vairāk nekā simt gadiem. Mūsdienās šādā tērpā lielākā daļa sieviešu diez vai justos ērti pat dažas stundas. Taču muzeja Rīgas Jūgendstila centrs darbiniecēm tas ir ikdienas darba apģērbs.
Tieši šajos tērpos viņas sagaida apmeklētājus, vada ekskursijas un piedalās muzeja pasākumos, ļaujot viesiem uz brīdi iejusties 20. gadsimta sākuma Rīgas atmosfērā. Apmeklētāji ar prieku fotografējas kopā ar elegantajām jūgendstila dāmām, taču reti kurš aizdomājas – kas šos tērpus rada?
Latvijā – atturīgāki toņi
Ilgu laiku cilvēks, kurš veido muzeja īpašo vizuālo tēlu, plašākai sabiedrībai palika aizkulisēs. Tagad tērpu mākslinieces Vitas Milleres vārds kļuvis zināms daudz plašākam interesentu lokam. Nesen muzejā bija lūkojama viņas personālizstāde, veltīta jūgendstila apģērba izpētei un vēsturisko tērpu rekonstrukcijai. Profesionālo pieredzi Vita Millere guvusi Latvijas teātros, bet jau desmit gadus sadarbojas ar muzeju "Rīgas Jūgendstila centrs". Šajā laikā tapuši ne tikai muzeja darbinieču formas tērpi, bet arī desmitiem vēsturisku kostīmu, kas papildina ekspozīciju. Starp tiem ir gan grezni pilsētas dāmu tērpi, gan ikdienas apģērbs, gan kalpoņu darba drānas.
“Rīgas mode jūgendstila laikā būtībā neatšķīrās no tā, ko valkāja citviet Eiropā,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Vita Millere. “Protams, pastāvēja nelielas atšķirības piegriezumos vai krāsu izvēlē. Latvijā tradicionāli priekšroka tika dota atturīgākiem toņiem, taču kopumā Rīgas dāmas sekoja tām pašām modes tendencēm kā Parīzē vai Barselonā.”
Latviskās tradīcijas
Par vienu no saviem nozīmīgākajiem darbiem Vita uzskata tērpu, kas rekonstruēts pēc izcilā latviešu mākslinieka, dizainera un mākslas teorētiķa Jūlija Madernieka 1904. gadā radītās skices. Gatavojoties 5. Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem, Madernieks izstrādāja tautastērpu metus, kuros latviskās tradīcijas savijās ar jūgendstila estētiku. Viena no šīm iecerēm tagad atdzimusi Vitas Milleres izpildījumā. Darbs prasīja īpašu precizitāti un pacietību – katra dekoratīvā šuve un katra āboliņa lapiņas formas aplikācija tika izgatavota ar rokām.
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“Jūgendstila mode bija izteikti konservatīva – augstas apkakles, gari piedurkņu gali un nevienas atsegtas ķermeņa daļas. Svārkiem bija jāsniedzas līdz zemei, atsedzot vien pašus kurpju purngalus. Zem tiem slēpās vairāki apakšveļas slāņi, korsete un īpašs polsterējums, kas izcēla gurnu līniju. Tas viss kopā veidoja iespaidīgu siluetu, taču ikdienā nebija īpaši ērts,” stāsta Vita Millere.
Par laimi, muzeja darbiniecēm nav jāizjūt visas vēsturiskās modes prasības. Viņu formas tērpi ir iedvesmoti no jūgendstila laikmeta, taču pielāgoti mūsdienu vajadzībām. Katrs kostīms tapis, rūpīgi pētot tā laika modes žurnālus, tomēr tas nav vēsturiska apģērba precīzs atdarinājums.
Daļa autentisko detaļu, piemēram, korsete, ikdienas darbā būtu pārāk neērta, tāpēc no tām atteicās. Izmantoti arī mūsdienīgi audumi, kas ir vieglāki un praktiskāki. Turklāt katrs tērps šūts individuāli – pielāgojot to konkrētās darbinieces augumam, figūrai un vēlmēm. Rezultāts ir gan vizuāli pārliecinošs, gan ērts ikdienas darbam. Muzeja darbinieces atzīst, ka savos tērpos jūtas lieliski. “Uz darbu ejam kā uz svētkiem,” viņas saka.