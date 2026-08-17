Pasaules neglītākā suņa konkurss 2026
Kalifornijā aizvadīts jau 50. pasaulē neglītākā suņa konkurss, un šogad galveno titulu ieguva sešus gadus vecā mopsene Džinnija Lu.
Trakā pasaule
Šodien 12:05
FOTO: noskaidroti pasaulē “neglītākie” suņi - ieskaties neparasto mīluļu galerijā
Kalifornijā aizvadīts jau 50. pasaulē neglītākā suņa konkurss, un šogad galveno titulu ieguva sešus gadus vecā mopsene Džinnija Lu. Viņa savulaik izglābta Dienvidkorejā, bet tagad dzīvo ASV. Kopā ar uzvarētājas titulu viņas saimniece saņēma 5000 ASV dolāru lielu naudas balvu, vētsa ārvalstu mediji.
Džinnijai Lu šis nebija pirmais mēģinājums tikt pie titula – pērn viņa konkursā ieguva otro vietu. Savulaik mopsene tika izglābta Dienvidkorejā, bet tagad dzīvo senioru mopšu patversmē Kalifornijā.
Otrajā vietā ierindojās čivavas un Pomerānijas špica jauktene Pinkija, nopelnot 3000 dolāru, bet trešo vietu un 2000 dolāru ieguva čivavas jauktenis Oto.
Lai gan pasākuma nosaukums var šķist skarbs, tā mērķis nav izsmiet dzīvnieku izskatu. Konkurss izceļ neparastu suņu individualitāti un pievērš uzmanību dzīvnieku glābšanai un adopcijai.