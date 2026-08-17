“Cerams, varu atstāt pasauli labāku…” Heidenas Panetjēras pēdējie vārdi pēc nāves tagad skan īpaši skaudri
Aktrise Heidena Panetjēra savās pēdējās publiskajās uzstāšanās reizēs pirms pēkšņās nāves 36 gadu vecumā runāja par dzīves grūtībām, mātes lomu un vēlmi ar savu pieredzi palīdzēt citiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka par aktrises nāvi svētdien, 16. augustā, paziņoja viņas tēvs. Neilgi pirms tam Panetjēra aktīvi piedalījās savas autobiogrāfiskās grāmatas “This is Me: A Reckoning” popularizēšanā. Tajā viņa atklāti rakstīja par gadiem ilgu cīņu ar alkohola atkarību un depresiju, kā arī pieredzi vardarbīgās attiecībās.
Vienā no pēdējām intervijām, kas publicēta žurnāla “Momé” jūlija numurā, aktrise runāja par mātes lomu un attiecībām ar savu 11 gadus veco meitu Kaju, kuras tēvs ir bijušais pasaules čempions boksā Volodimirs Kļičko.
Panetjēra atklāja, ka pēc meitas piedzimšanas piedzīvojusi pēcdzemdību depresiju un pieņēmusi ārkārtīgi sāpīgu lēmumu ļaut Kajai lielākoties dzīvot kopā ar tēvu.
“Esmu spējusi viņu likt pirmajā vietā neatkarīgi no tā, kā pati jutos vai ko piedzīvoju,” sacīja aktrise. Viņa pauda cerību, ka kādu dienu meita sapratīs viņas stāstu un iemeslus, kāpēc māte ne vienmēr varēja būt viņai līdzās.
Savukārt viesojoties podkāstā “On Purpose with Jay Shetty” 36 gadus vecā aktrise pastāstīja, ka tajā laikā cīnījusies ar atkarībām un mentālās veselības problēmām. Viņa arī noraidīja maldīgus priekšstatus par savu ārstēšanās ceļu. “Man šķiet, viens no maldīgajiem priekšstatiem ir tāds, ka mani agrāk kāds būtu piespiedis ārstēties, lai gan patiesībā es pati esmu meklējusi palīdzību,” viņa skaidroja. “Kurš bija tas, kurš teica, ka man izmisīgi vajadzīga palīdzība?”
Runājot par savu dzīvi, Panetjēra atzina, ka joprojām cenšas tikt galā ar piedzīvoto.
“Es joprojām esmu procesā — tādi esam mēs visi. Es dzīvoju dienu pēc dienas. Es strādāju ar sevi un daru labāko, ko spēju,” viņa sacīja.
Aktrise citām mammām, kuras piedzīvo grūtus dzīves periodus, veltīja iedrošinošus vārdus: “Jūs esat stiprākas, nekā pašas domājat. Un ar jums viss būs labi.”
Īpaši skaudri pēc Panetjēras nāves izskan arī viņas teiktais 26. maijā Losandželosā notikušajā grāmatas prezentācijas pasākumā. Aktrise stāstīja, ka daudzi cilvēki viņai personīgi pateikušies par atklātību, runājot par garīgo veselību. Pēc Panetjēras teiktā, cilvēki viņai atzinuši, ka tieši viņas publiski stāstītā pieredze devusi drosmi atzīt savas problēmas un meklēt palīdzību.
“Tad es sapratu — tas ir tā vērts. Cerams, es varu atstāt pasauli kaut nedaudz labāku, nekā to atradu,” sacīja aktrise.
Panetjēras karjera sākās jau četru gadu vecumā ar lomu seriālā “One Life to Live”. Vēlāk viņa filmējās tādos projektos kā “Atceroties Titānus”, “Alija Makbīla”, “Malkoms pa vidu”, “Ledus princese”.
Plašu atpazīstamību aktrise ieguva 16 gadu vecumā, atveidojot Klēru Benetu populārajā NBC seriālā “Izredzētie: Pasauli glābjot”. No 2012. līdz 2018. gadam viņa kopā ar Koniju Britoni bija viena no muzikālā seriāla “Nešvila” galvenajām zvaigznēm.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Panetjēra 2023. gadā atgriezās uz ekrāniem filmā “Kliedziens 6”. Vēlāk viņa piedalījās filmās “Amber Alert” un “A Breed Apart”. Viņas pēdējā kinoloma bija filmā “Sleepwalker”, kas uz ekrāniem nonāca šā gada janvārī.