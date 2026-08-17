Neilgi pirms savas dzimšanas dienas mirusi seriālu zvaigzne Heidena Panetjēra
Vien dažas dienas pirms savas 37. dzimšanas dienas (21. augustā) mūžībā devusies amerikāņu aktrise Heidena Panetjēra (Hayden Panettiere), kura plašu atpazīstamību ieguva ar lomām seriālos “Heroes” un “Nashville”.
Par aktrises nāvi paziņojis viņas tēvs Skips Panetjērs, ģimenes vārdā paužot dziļas skumjas un raksturojot meitu kā cilvēku, kura devusi neizmērojamu mīlestību un prieku gan tuviniekiem, gan miljoniem skatītāju. Aktrises nāves cēlonis pagaidām nav publiskots.
Panetjēra savu karjeru sāka jau bērnībā, bet par vienu no viņas pazīstamākajām lomām kļuva Klēra Beneta seriālā “Heroes” – vidusskolas karsējmeitene ar pārdabiskām spējām. Vēlāk aktrise atveidoja Džuljetu Bārnsu seriālā “Nashville”, un par šo lomu divreiz tika nominēta “Zelta globusam”.
Aktrise filmējusies arī vairākās pazīstamās kinolentēs, tostarp “Remember the Titans”, “I Love You, Beth Cooper”, kā arī šausmu filmu franšīzes “Scream” darbos. Viņas aktrises karjera ilga vairāk nekā trīs desmitgades.
Šogad Panetjēra laida klajā memuārus “This Is Me: A Reckoning”, kuros atklāti stāstīja par bērnībā sākto karjeru izklaides industrijā un dzīves izaicinājumiem.
Panetjēra bija arī māmiņa meitai Kajai, kura dzimusi attiecībās ar bijušo pasaules čempionu boksā ukraini Vladimiru Kļičko.