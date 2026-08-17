Lauris Reiniks ar vērienīgu koncertu Dzintaros noslēdz turneju "100% Lauris Reiniks"
Mūzika
Šodien 09:34
FOTO: krāšņi tērpi, dejas un iemīļoti hiti - Lauris Reiniks ar vērienu noslēdz koncertturneju Dzintaros
Svētdien, 16. augustā, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, izskanēja dziedātāja Laura Reinika koncertturnejas “100% Lauris Reiniks” noslēguma koncerts.
Ar koncertturneju “100% Lauris Reiniks” mūziķis šogad pēc ilgāka pārtraukuma atgriezās uz Latvijas lielākajām skatuvēm. Turneja sākās martā, un tās laikā Reiniks viesojās vairākās Latvijas pilsētās, savukārt tās noslēgums tika piedzīvots Dzintaru koncertzālē.
Koncerta programmā bija iekļauti gan klausītāju iemīļotākie Laura Reinika hiti, gan arī jaunas dziesmas.
Vēl pirms turnejas noslēguma Reiniks Latvijas atzina, ka šī vasara viņam bijusi emocionāli piepildīta, bet koncertos īpaši izjutis klausītāju atsaucību. Dziedātājs priecājies arī par to, ka viņa dziesmas zina un tām līdzi dzied jau vairākas paaudzes.