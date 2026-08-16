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Čārlzam un Kamillai karaļnamā esot trīs guļamistabas - tam ir savs iemesls
Lielbritānijas karalim Čārlzam III un karalienei Kamillai esot visai neparasta gulēšanas kārtība – pāra privātajās rezidencēs, iespējams, ierīkotas pat trīs guļamistabas.
Tiek ziņots, ka viena guļamistaba paredzēta Čārlzam, otra – Kamillai, bet trešā abiem kopīgai lietošanai. Oficiāli šāda kārtība gan nekad nav apstiprināta.
Karaliskajam pārim ir pieejamas vairākas rezidences visā Lielbritānijā, tostarp Klarensa nams, Bekingemas pils, Vindzoras pils, Sandringemas nams, Haigrovas nams, Holirūdhausas pils un Balmorālas pils.
Viens no iemesliem, kādēļ Čārlzs un Kamilla varētu izvēlēties atsevišķas guļamistabas, ir abu atšķirīgie paradumi. Kamillas māsa Annabela Eliota grāmatā “Charles III: New King. New Court. The Inside Story” atklājusi, ka pārim ir ļoti atšķirīgas vēlmes attiecībā uz temperatūru guļamistabā.
Čārlzam patīkot vēsākas telpas un viņš bieži atverot logus, savukārt Kamilla tos aizverot, jo viņai kļūst pārāk auksti. “Viņš būs atvēris logu, bet viņa pēc tam ienāks un to aizvērs,” stāstījusi Eliota, norādot, ka par šo jautājumu abu starpā regulāri notiekot draudzīgas domstarpības.
Tāpat tiek apgalvots, ka karalis nav iecienījis segas, dodot priekšroku tradicionālākiem palagiem un segām.
Atsevišķas guļamistabas varētu būt saistītas arī ar Čārlza muguras problēmām. Medijos iepriekš vēstīts, ka karalis pirms gulētiešanas veic stiepšanās vingrinājumus, lai mazinātu diskomfortu.
Turklāt gulēšana atsevišķās istabās britu aristokrātijā vēsturiski nav nekas neparasts. Prinča Filipa māsīca lēdija Pamela Hiksa savulaik norādīja, ka britu augstākajās aprindās atsevišķas guļamistabas ilgu laiku bijušas ierasta prakse.
“Jūs nevēlaties, lai jums traucē krākšana vai kāds miegā mētā kājas. Bet, kad vēlaties būt kopā, reizēm varat dalīt vienu istabu. Ir jauki, ja ir izvēle,” viņa sacīja 2012. gada intervijā.
Arī ceļojumos karalim esot ļoti konkrētas prasības attiecībā uz gulēšanas apstākļiem. Iepriekš izskanējis, ka, viesojoties citviet, Čārlza personāls dažkārt jau iepriekš nogādā viņam ierastos priekšmetus un mēbeles.
Princis Čārlzs un Kamilla
Princis Čārlzs un Kamilla.
Žurnālists Toms Bauers grāmatā “Rebel King” rakstījis, ka pirms kāda karaļa brauciena personāls devies uz galamērķi dienu agrāk ar mēbelēm un citām personīgajām lietām. To vidū esot bijis radio, karaļa paša tualetes poda sēdeklis, iecienītais tualetes papīrs, viskijs, ūdens pudelēs un pat gleznas ar Skotijas kalnu ainavām.
Arī Kamilla, kā tiek ziņots, ceļojumos ņem līdzi vairākas lietas, kas palīdz radīt ierasto vidi, tostarp ortopēdisko matraci.
Atsevišķa gulēšana jeb tā dēvētā “sleep divorce” pēdējos gados kļuvusi arvien plašāk apspriesta arī ārpus karaliskās ģimenes. Attiecību eksperti norāda, ka atsevišķas gultas vai guļamistabas ne vienmēr liecina par problēmām attiecībās – dažiem pāriem tās var palīdzēt labāk izgulēties un pielāgot vidi savām individuālajām vajadzībām.