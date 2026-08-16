VIDEO: Trampa administrācijas amatpersonas savādā gaita sasmīdina internetu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas Mazo uzņēmumu pārvaldes (SBA) vadītāja Kellija Leflere nonākusi sociālo tīklu uzmanības centrā pēc tam, kad iestāde publicēja video, kurā amatpersona, atbildot uz jautājumiem, pārvietojas pa gaiteni, kura sienas rotā vairākas viņas pašas fotogrāfijas.
Video publicēts platformā “TikTok”. Tajā bijusī Džordžijas štata senatore, rokās turot mapi, lēnā gaitā dodas pa SBA ēkas gaiteni un stāsta par savu darbu.
Tomēr interneta lietotāju uzmanību piesaistīja ne tik daudz Lefleres sacītais, cik viņas neierastā gaita. Sociālajā tīklā “X” ātri parādījās virkne joku un ironisku komentāru.
“Pirmā diena cilvēka ķermenī vienmēr ir neveikla,” jokoja kāds lietotājs.
Politikas komentētājs Braiens Tailers Koens savukārt ironizēja: “Apsveicam Kelliju Lefleri ar pirmo dienu ar ekstremitātēm! Gan jau pieradīsiet!”
Daļa komentāru bija ievērojami skarbāki un pievērsās arī Lefleres ārējam izskatam, savukārt citi izsmēja gaiteni, kurā bija redzamas daudzas pašas amatpersonas fotogrāfijas.
Tomēr neparastajai gaitai varētu būt pavisam vienkāršs skaidrojums. Video, visticamāk, neveiksmīgi mēģināts izmantot tā dēvēto “walk-and-talk” filmēšanas paņēmienu, kurā cilvēks runā, vienlaikus ejot pretī kamerai.
Profesionālās filmēšanās šādam kadrējumam parasti tiek izmantotas stabilizētas kameras un operators, kurš spēj pārvietoties atmuguriski tādā pašā ātrumā kā filmējamais cilvēks. SBA video Leflerei, iespējams, nācies apzināti iet daudz lēnāk, lai viņa neizietu no telefona kameras kadra.
Rezultātā kustības izskatījās nedabiskas, un sociālo tīklu lietotāji to ātri pamanīja.
Daži komentētāji pievērsās arī Lefleres politiskajai pagātnei. Viņa 2021. gadā zaudēja Džordžijas Senāta vēlēšanās demokrātam Rafaelam Vornokam, lai gan viņas kandidatūru bija atbalstījis Tramps.
SBA ir viena no vairākām ASV federālajām iestādēm, kas pēdējā laikā sākušas aktīvāk izmantot “TikTok”, lai popularizētu savu darbu.