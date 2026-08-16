Tūkstošiem fanu Velsā atvadās no leģendārās Bonijas Taileres
Tūkstošiem britu dziedātājas Bonijas Taileres fanu sestdien pulcējās viņas dzimtajā Dienvidvelsā, lai godinātu mūziķes piemiņu brīdī, kad viņas zārks tika ...
FOTO: tūkstošiem Bonijas Taileres fanu pavada dziedātāju pēdējā ceļā
Tūkstošiem britu dziedātājas Bonijas Taileres fanu sestdien pulcējās viņas dzimtajā Dienvidvelsā, lai godinātu mūziķes piemiņu brīdī, kad viņas zārks tika nogādāts mājās pirms pirmdien paredzētajām bērēm.
Dziedātāja, kuras īstais vārds bija Geinora Salivana, negaidīti nomira šā gada 8. jūlijā Portugālē 75 gadu vecumā.
Daudzi cilvēki bija sapulcējušies gar Ņūtonroudu Mambelsā, Svonsijā, lai vērotu bēru procesiju. Taileres zārks bija pārklāts ar Velsas karogu, un tam līdzās bija novietota ierāmēta dziedātājas fotogrāfija.
Cilvēki uz katafalka meta ziedus, bet, tam braucot garām, pūlis sāka aplaudēt un kopīgi dziedāt vienu no Taileres pazīstamākajām dziesmām “Total Eclipse of the Heart”.
Mambelsa ilgus gadus bija viena no dziedātājas mājvietām. Tailere savu laiku dalīja starp Algarvi Portugālē un Viktorijas laikmeta māju netālu no Mambelsas, no kuras paveras skats uz Svonsijas līci.
Starp cilvēkiem, kuri bija ieradušies atvadīties no mūziķes, bija gan vietējie iedzīvotāji, gan fani no citām Lielbritānijas pilsētām un ārvalstīm. Daži uz Velsu bija devušies pat no Austrijas.
18 gadus vecā Kerisa Edvardsa sacīja, ka Tailere bijusi “iedvesma ikvienam” un viņas mūzika aizkustinājusi ļoti daudz cilvēku.
“Viņa vienmēr atgriezās mājās pie saviem faniem Velsā. Kad uzzinājām, ka viņa ir mirusi, tas mums visiem salauza sirdi,” sacīja jauniete.
Tailere pasaules slavu ieguva ar tādiem hitiem kā “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero”, “It’s a Heartache” un “If You Were a Woman (And I Was a Man)”.
2013. gadā viņa pārstāvēja Apvienoto Karalisti Eirovīzijas dziesmu konkursā Malmē ar dziesmu “Believe in Me”, ierindojoties 19. vietā.
Pirmdien, 17. augustā, Svonsijas Svētās Marijas baznīcā paredzēts piemiņas dievkalpojums par godu Taileres dzīvei. Baznīcā varēs iekļūt tikai ar ielūgumiem, taču ceremonija tiks demonstrēta uz liela ekrāna netālajā Svētā Dāvida laukumā, kur no dziedātājas varēs atvadīties arī sabiedrība.
Pēc dievkalpojuma zārks pēdējo reizi tiks vests cauri Taileres dzimtajam Skevenas ciematam, bet pēc tam paredzēta privāta ceremonija ģimenes un tuvāko draugu lokā.