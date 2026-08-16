Dons vērienīgā koncertā “Tuvums” pulcē klausītājus “BTA Daugavas stadionā”
Sestdien, 15. augustā, “BTA Daugavas stadionā” Rīgā izskanēja Dona koncerts “Tuvums”, kurā mūziķis kopā ar klausītājiem izdzīvoja gan jaunā albuma ...
FOTO: Dons saviļņo Daugavas stadionu - atrodi sevi koncerta “Tuvums” fotogrāfijās
Sestdien, 15. augustā, “BTA Daugavas stadionā” Rīgā izskanēja Dona koncerts “Tuvums”, kurā mūziķis kopā ar klausītājiem izdzīvoja gan jaunā albuma dziesmas, gan gadu gaitā iemīļotus skaņdarbus. Koncertā netrūka arī vairāku īpaši šim vakaram sagatavotu muzikālu pārsteigumu.
Vakaru atklāja īpašie viesi – grupa “Kautkaili”, bet pēc tam uz skatuves kāpa Dons, pulcējot klausītājus vērienīgā muzikālā un emocionālā satikšanās reizē.
Pirms koncerta Dons uzsvēra, ka šis vakars viņam būs īpašs, jo tajā satiksies gan jaunā albuma “Tuvums” dziesmas, gan skaņdarbi, kas klausītājiem kļuvuši tuvi gadu gaitā.
“Vēlos, lai šis vakars kļūst par īstu satikšanos ar klausītājiem – kopīgu mūzikas un emociju piedzīvojumu, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc koncerta. Esam sagatavojuši arī vairākus muzikālus pārsteigumus,” pirms koncerta sacīja mūziķis.
Dons savas karjeras laikā izdevis vairākus soloalbumus un saņēmis virkni muzikālo godalgu. 2024. gadā viņš pārstāvēja Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu “Hollow”.