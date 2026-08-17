Dženiferas Lopesas jaunākās fotogrāfijas maz atstāj iztēlei…
Lai gan Dženifera Lopesa 57. jubileju nosvinēja jau 24. jūlijā, viņa aizvien vēl dzīvo dzimšanas dienas noskaņās.
Latino dīva sociālajos tīklos padalījusies ar jaunām fotogrāfijām un vēstījumu, kas skaidri parāda – viņa vēl nesteidzas atvadīties no dzimšanas dienas noskaņas. “Lauvas sezona turpinās,” raksta dziedātāja un aktrise. Savu teikto viņa papildinājusi ar drosmīgu fotogrāfiju sēriju.
Attēliem viņa iepozējusi savā garderobē. Pirmajās fotogrāfijās viņa redzama baltā apakšveļā, ko papildinājusi ar baltu rokassomiņu, pieskaņotu lakatiņu un augstpapēžu kurpēm. Acis Lopesa piesegusi ar saulesbrillēm. Šis saskaņotais tēls rada sajūtu, ka “dzimšanas dienas nedēļas nogalei nav beigu termiņa”.
Pēdējā no attēliem viņa nomainījusi tērpu un skaidri parāda, ka kautrīgumu nolēmusi atstāt citai reizei. Šajā fotogrāfijā viņa pozē baltā, augumam piegulošā kleitā ar pikantiem izgriezumiem, bet zem tērpa redzamas melnas miniatūras apakšbiksītes. Dziļi dekoltēto tērpu papildina tās pašas saulesbrilles un lakatiņš, kas iepriekšējos attēlos.
Šis ieraksts tapis laikā, kad Lopesa savā dzīvē uzsākusi jaunu posmu – viņa dzīvo pēc saviem noteikumiem un vienlaikus turpina aktīvi darboties mūzikā un iesaistīties aizvien jaunos projektos.
2026. gadā viņa turpina savu muzikālo ceļu ar dziesmu “Save Me Tonight”, kas tapusi sadarbībā ar Deividu Getu, kā arī ar skaņdarbu “Everything’s Fine”, ko radījusi kopā ar brazīliešu dīdžeju Aloku.
Lai gan Lopesa vēl nav izziņojusi jaunas koncertturnejas datumus, viņas jaunākais dzimšanas dienas ieraksts skaidri parāda – Lauvas sezona turpinās pilnā spožumā.