Latvijā populārais reperis Deniss Stepanovs apprecējies ar savu mīļoto.
Slavenības
Šodien 19:20
Latvijā populārais reperis Deniss Stepanovs apprecējies ar savu mīļoto
Apprecējies Latvijā populārais reperis Deniss Stepanovs ar savu draudzeni Lindu Aiviju Šicu, liecina sociālajos tīklos publicētie attēli.
Deniss Stepanovs, plašāk pazīstams ar skatuves vārdu Deniss, ir Latvijas reperis un MMA cīkstonis, kā arī hiphopa apvienības „Kreisais Krasts” dalībnieks. Uz Latvijas hiphopa skatuves viņš debitēja 2014. gadā kā Reika bekvokālists, bet solo karjeru sāka 2016. gadā ar singlu „Mazāk runā, vairāk dari”.
Stepanovs plašāku atpazīstamību ieguvis gan ar mūziku, gan sportu. Viņš kopā ar Reiku piedalījies vairākos populāros skaņdarbos, bet 2025. gadā izdeva savu debijas albumu „22” un ar koncertu „DENISS: 10 gadi repā” atzīmēja desmit gadus uz Latvijas repa skatuves.