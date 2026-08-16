Arianas Grandes attiecības zem lupas: eksperti brīdina par iespējamiem "sarkanajiem karogiem"
Dziedātāja un aktrise Ariana Grande atjaunojusi attiecības ar dejotāju Rikiju Alvaresu. Tas noticis pavisam īsu brīdi pēc šķiršanās no iepriekšējā drauga…
Arianas Grandes jaunās attiecības satraukušas fanus – viņi bažījas, ka dziedātāja pēc nesenās šķiršanās, iespējams, pārāk ātri sākusi jaunu romānu.
Dziedātāja šķietami apstiprinājusi, ka atkal ir kopā ar dejotāju Rikiju Alvaresu. Viņa savā “Instagram” lapā ievietojusi sirsnīgas abu fotogrāfijas. Arī Alvaress pārpublicējis šīs bildes, skaidri liekot noprast, ka viņi ir satuvinājušies.
Ziņa par atjaunotajām attiecībām parādījusies pavisam neilgi pēc Grandes šķiršanās no filmas “Ļaunā” (“Wicked”) kolēģa Ītana Sleitera. Tieši šis īsais laika periods licis daļai fanu aizdomāties, vai dziedātājai nevajadzētu kādu brīdi pabūt vienai, pirms uzsākt jaunas attiecības.
Daži fani savas bažas atklāti pauduši tīmeklī. Kāds jautāja: “Vai viņa vispār spēj būt viena?” Cits komentēja: “Viņa nevar palikt viena pat mēnesi, un tas jau sāk satraukt.”
Arī psiholoģe skaidrojusi, kāpēc pārāk ātra pāriešana uz jaunām attiecībām reizēm var radīt grūtības. Dr. Kendisa O’Nīla norādījusi, ka cilvēki var kļūt pielaidīgāki pret sliktu attieksmi vai sākt ignorēt savas vajadzības, ja iesaistās jaunās attiecībās, pirms vēl ir apdomāta un izprasta iepriekšējo attiecību pieredze.
“Sasteigta ielekšana jaunās attiecībās var novest pie tā, ka mēs pieciešam sev nepiemērotu attieksmi, neprotam noteikt savas robežas un īsti neapzināmies, kas mums attiecībās ir svarīgs,” viņa skaidroja. Psiholoģe arī brīdināja, ka šāda rīcība dažkārt var izraisīt stresu, trauksmi un zemāku pašvērtējumu.
Tomēr šie komentāri nenozīmē, ka Alvaress slikti izturēsies pret Grandi. Drīzāk diskusija ir par to, vai dziedātājai nebūtu nācis par labu kādu laiku pabūt vienai, pievērsties sev un tikai pēc tam veidot jaunas attiecībās.